Три очка для «Герты»?

прогноз на матч Второй Бундеслиги, ставка за 2.00

19 декабря в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Герта» и «Арминия». Начало игры — в 20:30 мск.

«Герта»

Турнирное положение: «Бело-голубые» бьются за повышение в классе. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Герта» на 5 очков отстает от первой тройки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-голубые» не смогли одолеть «Гройтер Фюрт» (3:3).

До того команда потерпела поражение от «Магдебурга» (0:2). А вот поединок с «Кайзерслаутерном» завершился ярким успехом (1:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Герта» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бело-голубые» не блещут стабильностью результатов. Да и в 2 своих последних поединках команда пропустила 5 мячей.

Причем «Герта» традиционно успешно противостоит «Арминии». В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бело-голубые» намерены подтянуться в трио лидеров.

«Арминия»

Турнирное положение: «Синие» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Арминия» на 4 очка оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» не смогли одолеть «Кайзерслаутерн» (0:0).

До того команда досадным образом уступила «Бохуму» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Пройссен Мюнстера» (1:2).

При этом «Арминия» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» в последних поединках выглядели бледно. Команда не может победить уже 4 матча подряд.

При этом «Арминия» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

Команда уже без малого 5 лет не может одолеть «Герту». Да и не забивают «синие» уже два матча подряд.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Синие» намерены оторваться от опасной зоны на максимально комфортное расстояние.

Статистика для ставок

«Арминия» уже почти 5 лет не обыгрывает «Герту»

«Герта» в среднем пропускает чуть реже мяча за матч

«Арминия» не побеждала в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Герта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.12.

Прогноз: «Герта» способна прибавить, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «синих» частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Герты» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50