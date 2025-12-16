Отличиться сумеют не все?

прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.08

17 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Вильярреал». Начало игры — в 21:00 мск.

«Расинг»

Турнирное положение: «Зелено-белые» выступают во втором по рангу дивизионе. Команда там находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Расинг» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелено-белые» не смогли одолеть «Леганес» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Кадис» (3:2). Да и поединок с «Понферрадиной» завершился успехом в овертайме (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Расинг» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зелено-белые» нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду.

Причем «Расинг» традиционно неудачно противостоит «Вильярреалу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Зелено-белые» намерены не дать разгуляться мощной атакующей линии соперника.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» нынче весьма преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Вильярреал» весьма прилично атакует. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вильярреал» уступил «Копенгагену» (2:3).

До того команда сумела переиграть «Хетафе» (2:0). А вот чуть ранее она в серии послематчевых пенальти прошла «Антоньяно».

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Подводники» нынче смотрятся достаточно выгодно. Команда потенциально способна еще прибавить.

При этом «Вильярреал» имеет весьма симпатичный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда максимально мотивирована пройти как можно дальше в Кубке страны. Да и забивать в составе «подводников» уж точно есть кому.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Подводники» не должны иметь проблем с лидером Сегунды.

Статистика для ставок

«Зелено-белые» до последней ничьей победили 4 раза подряд

«Подводники» в среднем пропускают реже гола за матч

«Вильярреал» забивает в среднем 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.96.

Прогноз: «Подводники» способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости имеют весьма надежные тылы, да и вообще, выглядят монолитнее оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.14