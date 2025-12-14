Выпадет ли «Лион» из зоны еврокубков?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.90

14 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Гавр». Начало игры — в 17:00 мск.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после 15-ти туров французского первенства имеет 24 балла в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на пятой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в один пункт от седьмой, нееврокубковой позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы клуб на своем поле одержал победу над «Гоу Эхед Иглз» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь на выездной арене с результатом 0:1 потерпел поражение от «Лорьяна».

Не сыграют: травмированы — Фофана, Клюйверт, Мейтленд-Найлз, Мангала, Нуама и Тессманн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Павел Шульц — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после 15-ти туров французского первенства имеет 15 очков в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в три балла от зоны плей-офф за место в Лиге 1 и в четыре — от зоны вылета во второй дивизион (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Парижем» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от «Лилля» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Делен, Писарро и Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гавр» проиграл только дважды при трех ничьих и двух победах.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней на один балл, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Исса Сумаре и Рассул Ндиайе — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лиона» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Гавра» хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей «Гавра» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.00, победа «Гавра» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, что и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Между тем, в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Лион» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.45