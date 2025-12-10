Угрожает ли «Штурм» шансам «Црвены Звезды» на плей-офф?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.82

11 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штурм» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:45 мск.

«Штурм»

Турнирное положение: «Штурм» с четырьмя очками занимает 28-ю строчку с отставанием в два балла от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 16-ти поединков австрийского первенства находится на втором месте с отставанием в один пункт от лидера «Зальцбурга» и с отрывом в два очка от ближайшего преследователя ЛАСКа.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Грацером» (2:1).

Ранее в предыдущем туре австрийского первенства коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от «Сваровски-Тироля» с результатом 1:3.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Боркович и Лавале, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» проиграл трижды при двух победах.

Это говорит о не лучших шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Томи Хорват и Отар Китеишвили — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» с семью очками занимает 22-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и на три балла опережает соперника.

Команда после 18-ти поединков сербского первенства находится на второй строчке с отставанием в два пункта от лидера «Партизана» и с отрывом в пять очков от третьей «Войводины».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своей арене потерпел поражение от «Войводины» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре сербского чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 3:0 разгромил «Чукарички».

Не сыграют: травмированы — Лучич и Сандоваль, дисквалифицирован — Тебо.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» выиграл трижды при одной ничьей.

Это говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Марко Арнаутович — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Штурма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Црвены Звезды» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Црвена Звезда» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.70, победа «Штурма» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в последнем выездном матче гостей.

1.82 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Штурм» — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.

2.25 «Црвена Звезда» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Штурм» — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: «Црвена Звезда» победит за 2.25