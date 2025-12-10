прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.70

11 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Порту» и «Мальме». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Порту»

Турнирное положение: Португальская команда располагается на 8-й позиции в таблице общего этапа Лиги Европы с 10-ю очками в активе после 5-и туров. «Порту» отстает от лидерства на турнире на 2 балла.

На своем поле в рамках Лиги Европы команда набрала максимальные 6 очков за 2 тура. При этом, «Порту» забил за этот период 5 голов при 1-м пропущенном.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Португалии команда обыграла «Тонделу» со счетом 2:0, а до этого уступила «Витории Гимарайнш» (1:3) в Кубке лиги.

За 5 матчей в рамках Лиги Европы «Порту» трижды победил, а также однажды уступил «Ноттингем Форест» (0:2) и 1 раз сыграл вничью с «Утрехтом» (1:1). За этот отрезок команда обыграла «Ниццу» (3:0), «Црвену Звезду» (2:1) и «Зальцбург» (1:0).

Не сыграют: Де Йонг, Карамо и Перес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Порту» очень уверенно выступает не только в Лиге Европы. Команда занимает 1-е место в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.

У «Порту» есть нападающий Саму, который регулярно забивает голы. У форварда отличные показатели в чемпионате Португалии (7 голов за 12 встреч), но в Лиге Европы пока что только 1 гол за 4 матча.

«Мальме»

Турнирное положение: Команда не может похвастаться такими же показателями, как у «Порту». «Мальме» занимает лишь 34-е место в таблице с 1-м очком в активе после 5-и туров.

В чемпионате Швеции команда также не лучшим образом проявляет себя. «Мальме» располагается на 6-й позиции в таблице с 49-ю очками в копилке, отставая от 3-ки лидеров на 3 пункта.

Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно уступила «Ноттингем Форест» (0:3) в Лиге Европы. Матчем ранее «Мальме» обыграл ГАИС (2:1) в чемпионате страны.

В последних 6-и встречах во всех турнирах команда победила лишь 1 раз, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. За этот отрезок «Мальме» смог забить 5 голов при 10-и пропущенных.

Не сыграют: Али, Далин, Ладжи, Розенгрен и Сигурдссон (у всех — травмы).

Состояние команды: «Мальме» проводит не самый лучший сезон. У команды осталось не так много шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, им необходимо набирать очки буквально в каждом матче общего этапа.

Стоит отметить, что у «Мальме» очень низкая результативность в рамках еврокубков, забив лишь 2 гола за 5 встреч. При этом, команда пропустила 10 мячей.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах во всех турнирах «Порту» выиграл 5 раз

«Мальме» выиграл лишь один раз в последних 6-и матчах во всех турнирах

В 5-и встречах Лиги Европы «Мальме» забил лишь 2 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа «Мальме» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.30.

Прогноз: «Порту» начнет матч активно, забив парочку голов уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Порту» 1.5 больше в 1-м тайме за 2.70.

Прогноз: «Порту» разгромит «Мальме». Португальцы очень хороши на своем поле.

Ставка: Победа «Порту» с форой (-2) за 2.07.