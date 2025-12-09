9 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» с шестью баллами в активе занимает 23-ю позицию, что в зоне плей-офф (9-24-е места), и на три очка отстает от нынешнего соперника.

Команда после 15-ти туров французского первенства имеет 23 очка в активе и находится на седьмой позиции с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 15-го тура национального чемпионата княжеский клуб на чужом поле потерпел поражение от «Бреста» (0:1).

Ранее в предыдущем туре французского первенства монегаски уже набрали три очка, когда теперь в домашних стенах сумели победить ПСЖ с результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Дайер, Балоган, Фати, Иленихена и Мависса Элеби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Фоларин Балоган, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» с девятью очками в активе занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и на один балл уступает зоне попадания в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 15-ти поединков турецкого первенства набрала 36 пунктов и находится на первой позиции с отрывом в два очка от своего главного преследователя — «Трабзонспора».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 15-го тура национального первенства стамбульский клуб на своей арене одержал победу над «Самсунспором» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре турецкого чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся в дерби мировой с принципиальным соперником — «Фенербахче» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Балтаджи, Эльмали, Якобс и Синго, дисквалифицирован — Арда Уньяй.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные внутренние турниры, «Галатасарай» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних домашних матчей «Монако» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Монако» забивали больше 3,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Галатасарая» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.90, победа «Галатасарая» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.40.

Прогноз: в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних поединках вообще.

Данный сценарий был реализован и в двух последних выездных матчах гостей.

2.40 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Монако» — «Галатасарай» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь так было в четырех из пяти последних домашних матчей «Монако».

2.65 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Монако» — «Галатасарай» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.65