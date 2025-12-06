прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.05

6 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на 4 очка отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швабы одолели «Бохум» (2:0).

До того команда была бита «Гамбургом» (1:2). А вот поединок с «Гоу Эхед Иглз» завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Эрмедин Демирович — травмирован.

Состояние команды: Швабы нынче выглядят вполне прилично. Команда вполне способна дать бой любому оппоненту.

Причем «Штутгарт» традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швабы намерены впервые за последние полтора года одолеть баварцев.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы несутся к очередному чемпионству. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» намерена побороться за успех на всех фронтах. При этом команда в среднем забивает чаще 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бавария» переиграла «Санкт-Паули» (3:1).

До того команда была бита лондонским «Арсеналом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Фрайбургу» (6:2).

При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мюнхенцы в последних поединках выглядели не столь ярко. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Бавария» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. Плюс швабов она одолела в трех последних очных поединках.

Уверенно проводит текущий чемпионат Харри Кейн. Опытнейший англичанин настрелял уже 14 мячей в Бундеслиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Мюнхенцы намерены максимально оторваться от конкурентов.

Статистика для ставок

Швабы уступили «Баварии» в 3 последних очных поединках

Мюнхенцы в среднем забивают более 3 мячей за матч

«Штутгарт» в среднем пропускает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.31 и 3.20.

Прогноз: «Бавария» способна еще прибавить, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона швабов частентько совершает результативные сбои.

2.05 Фора «Баварии» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Штутгарт» — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.75 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Штутгарт» — «Бавария» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75