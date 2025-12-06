Сумеет ли «Штутгарт» зацепиться за очки в матче с лидером Бундеслиги?

В субботу, 6 декабря, «Штутгарт» примет «Баварию» в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

82' Гооол! 0:4. Гарри Кейн с правой ноги послал мяч в левый от себя угол ворот «Штутгарта», вратарь Нюбель прыгнул в противоположный.

80' Прямая красная показана Лорансу Ассиньону.

80' Пенальти в ворота «Штутгарта», после удара Олисе, рукой из ворот выбил мяч Ассиньон.

78' Гоооол! 0:3. Ошибся голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель после удара Йосипа Станишича из пределов штрафной хозяев, мяч сквозь руки вратаря проскочил.

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

75' Удар Гарри Кейна из пределов штрафной «Штутгарта» в ближний угол ворот, в падении на угловой перевел мяч вратарь Нюбель.

74' Замены в составе «Штутгарта»: Ассиньон и Томаш вышли, ушли Эль-Ханнус и Вагноман.

Статистика матча 1 Удары в створ 7 6 Удары мимо 5 43 Владение мячом 57 3 Угловые удары 4 4 Офсайды 4 5 Фолы 11

73' Удар Ленарта Карла из пределов штрафной «Штутгарта» удалось заблокировать защитникам хозяев.

73' Контролирует «Бавария» ход игры.

70' Удар Вагномана из-за пределов штрафной «Баварии», мяч выше перекладины пролетел.

69' Зажала «Бавария» прессингом розыгрыш футболистов «Штутгарта».

66' Гооол! 0:2. Гарри Кейн дальним ударом поразил нижний угол ворот «Штутгарта» в быстрой атаке «Баварии», прыжок вратаря Нюбеля оказался тщетным.

65' Технично баварцы контролируют мяч, тщательно готовя угрозу воротам «Штутгарта».

64' Удар Луиса Диаса из убойной позиции в быстрой атаке «Баварии», мяч мимо дальней штанги ворот Нюбеля пролетел.

62' Желтая карточка показана Луису Диасу, за срыв атаки «Штутгарта».

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

61' Замена в составе «Штутгарта»: Крис Фюрих вышел вместо Николаса Нартея.

61' Замены в составе «Баварии»: Горецка, Геррейру и Джексон ушли, вышли Кейн, Павлович и Карл.

60' Ундав головой пробил после подачи углового «Штутгарта», мяч мимо ворот пролетел.

59' Удар Дениза Ундава из-за пределов штрафной «Баварии», из под перекладины на угловой переправил мяч вратарь Йонас Урбиг.

58' Желтая карточка показана Леону Горецке.

57' Левелинг рвался к воротам «Баварии», но защитник гостей Йосип Станишич настиг его и мяч чисто отобрал.

56' Подача Штиллера в штрафную «Баварии», не без труда отбились гости.

54' Сохраняется в игре высокий темп.

51' Инициатива у «Баварии», вынуждают гости хозяев обороняться.

50' Удар Леона Горецки из-за пределов штрафной «Штутгарта», в падении поймал мяч вратарь Нюбель.

49' Удар Майкла Олисе из пределов штранфой «Штутгарта», мяч чуть выше перекладины ворот Нюбеля пролетел.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Баварии»: вместо Бишофа вышел Станишич.

45+8' Перерыв. В высоком темпе прошел первый тайм, «Баварии» удалось реализовать одну из своих атак.

45+5' Удар Чема Андреса из пределов штрафной «Баварии» в противоход вратарю Урбигу, мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел.

45+1' Удар Джексона с лету из пределов штрафной «Штутгарта», в ближнем углу ворот парировал мяч вратарь хозяев Нюбель.

45' Добавленное время 8 минут.

45' Удар Ундава со штрафного «Штутгарта», мяч выше ворот «Баварии» пролетел.

44' Желтая карточка показана Юпамекано.

43' Гол «Штутгарта» отменён из-за положения «вне игры» перед взятием ворот.

42' ВАР смотрится на предмет правильности взятия ворот «Баварии».

40' После подачи со штрафного в исполнении Билала Эль-Ханнуса, головой с близкого расстояния переправил мяч в ворота «Баварии» Николас Нартей.

39' Желтая карточка показана Тому Бишофу.

37' Повреждение у Ангело Штиллера, медики «Штутгарта» оказывают помощь. По голове локтем ему Деотшанкюль Юпамекано приложился в одном из единоборств.

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

34' Олисе пробил из-за пределов штрафной «Штутгарта», мяч под мышкой у вратаря Нюбеля проскочил и рядом со штангой прокатился.

33' Луис Диас получил по ногам от полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера в середине поля, на этот раз обошелся без желтой главной судья матча Тобиас Штилер.

33' Снизился темп игры.

30' Миттельштедт пробил из пределов штрафной «Баварии» с левой ноги, мяч попал в голову Юпамекано и до ворот Урбига не долетел.

29' Позиционная атака «Штутгарта», планомерно подбираются хозяева с мячом к штрафной «Баварии».

27' Удар Джексона из-за пределов штрафной «Штутгарта», мяч мимо ворот пролетел.

26' Прессингуют игроки «Штутгарта» футболистов «Баварии», усложняя гостям начало атаки.

23' Подача с углового «Штутгарта», скидка головой Чема Андреса, но партнеров на дальней штанге ворот «Баварии» не оказалось.

21' Хорошо получается у «Баварии» длинные забросы в свободные зоны за спины защитникам «Штутгарта».

19' Позиционная атака «Штутгарта», мяч в середине поля разыгрывается хозяевами.

«Штутгарт» — «Бавария» globallookpress.com

17' Удар Нартея из пределов штрафной «Баварии», мяч мимо створа пролетел.

15' «Бавария» контролирует мяч, выманивая в прессинг игроков «Штутгарта».

11' Гоооол! 0:1. Конрад Лаймер пяткой переправил мяч мимо вратаря «Штутгарта» Нюбеля после передачи Олисе. Красивый гол получился у «Баварии».

11' Позиционная атака «Баварии».

09' Удар Миттельштедта с края штрафной «Баварии», мяч рядом со штангой пролетел.

09' Удар Дениза Ундава с линии штрафной «Баварии», мяч угодив в одного из защитников гостей до ворот не долетел.

07' Луис Диас после длинной передачи убегал к воротам «Штутгарта», в последний момент накрыл его защитник хозяев Йоша Вагноман.

06' Мяч под контролем у футболистов «Баварии».

04' Желтая карточка показана Джейми Левелингу.

03' Ошибка Аль-Дахиля, привела к опасному моменту у ворот «Штутгарта», Джексон убегал к воротам хозяев, но сам Аль-Дахиль успел накрыть нападающего гостей.

02' Желтая карточка показана Амину Аль-Дахилю, за срыв контр-атаки «Баварии».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Баварии».

До матча

17:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:20 Матч пройдет на «Штутгарт Арене», вмещающей 60 469 зрителей.

17:10 Главным судьей матча будет Тобиас Штилер из Гамбурга.

Стартовые составы команд

«Штутгарт»: Нюбель, Хендрикс, Миттельштедт, Вагноман, Аль-Дахиль, Андрес, Эль-Ханнус, Штиллер, Нартей, Левелинг, Ундав.

«Бавария»: Урбиг, Лаймер, Юпамекано, Геррейру, Ким Мин Джэ, Киммих, Горецка, Бишоф, Диас, Олисе, Джексон.

«Штутгарт»

Швабы бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы. При этом «Штутгарт» на 4 очка отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Швабы одолели «Бохум» (2:0). До того команда была бита «Гамбургом» (1:2). А вот поединок с «Гоу Эхед Иглз» завершился уверенным успехом (4:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Швабы нынче выглядят вполне прилично. Команда вполне способна дать бой любому оппоненту. Причем «Штутгарт» традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 4 коллизиях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Швабы намерены впервые за последние полтора года одолеть баварцев. Травмирован Эрмедин Демирович.

«Бавария»

Мюнхенцы несутся к очередному чемпионству. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Бавария» намерена побороться за успех на всех фронтах. При этом команда в среднем забивает чаще 3 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Бавария» переиграла «Санкт-Паули» (3:1). До того команда была бита лондонским «Арсеналом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Фрайбургу» (6:2). При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Мюнхенцы в последних поединках выглядели не столь ярко. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч. При этом «Бавария» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. Плюс швабов она одолела в трех последних очных поединках. Уверенно проводит текущий чемпионат Харри Кейн. Опытнейший англичанин настрелял уже 14 мячей в Бундеслиге. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Мюнхенцы намерены максимально оторваться от конкурентов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Бундеслиги. Оба раза победила «Бавария», дома 4:0, на выезде 1:3. В нынешнем сезоне, 16 августа команды разыграли Суперкубок Германии, победила «Бавария» 2:1.

За всю историю команды сыграли 38 матчей. В 29 играх победила «Бавария», в 5 «Штутгарт», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

