прогноз на матч Примеры, ставка за 2.85

29 ноября в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Мальорка». Начало встречи — 23:00 мск.

«Овьедо»

Турнирное положение: сейчас «Овьедо» занимает последнее, 20-е место, в таблице Примеры с девятью очками.

Последние матчи: в 14-м туре команда проиграла в гостевом матче мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2. Команда Луиса Мигеля Каррьона не смогла ответить на дубь Александра Серлота.

Ранее команда поделила очки с «Райо Вальекано» (0:0) и проиграла «Атлетику» из Бильбао с минимальным счетом 0:1.

Как итог, в пяти последних матчах «Овьедо» смог набрать всего два очка: три поражения и два поединка вничью при двух забитых и семи пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированы — Эджария (п), Лемос (з).

Состояние команды: в прошлом сезоне «Овьедо» совершил подвиг, поднявшись в элитный дивизон Испании, однако пока можно сказать, что команда очень близка к вылету из Примеры. Отметим слабую атаку команды — всего семь забитых мячей за 14 туров.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» идет на 16-м месте в таблице Примеры с 13-ю очками после 13 матчей.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в последнем поединке клуб смог одолеть «Нумасию» со счетом 3:2 в Кубке Короля

Ранее «Мальорка» добыла ничью в поединке против «Осасуны» (2:2) и проиграла с минимальным счетом «Вильярреалу» (2:3).

Не сыграют: травмирован голкипер Лео Роман.

Состояние команды: «Мальорка» борется за выживание, при этом в чемпионате команда уже огорчала более солидные коллективы. Например, были обыграны «Бетис» (1:0) и «Севилья» (2:1). У «Овьедо» не так много зацепить очки.

Статистика для ставок

«Овьедо» пропускает в среднем два мяча в последних пяти матчах

«Мальорка» выиграла последний матч

Прогноз и ставка

«Овьедо» забил меньше всех в чемпионате — семь мячей

Коэффициенты букмекеров: на победу «Овьедо» дают 2,75, а на «Мальорку» — 2,85, ничью букмекеры оценивают в 3,05.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.

Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче. Это будет дополнительная ставка.

Победа «Мальорки»

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Овьедо» — «Мальорка» принесёт прибыль 1852₽, общая выплата — 2852₽

Ставка: Победа «Мальорки» в матче за 2.85.

Прогноз: Команды много пропускают в последних матчах, поэтому можно сыграть на большем количестве мячей в поединке.

ТБ 3

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Овьедо» — «Мальорка» позволит вывести на карту выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.50.