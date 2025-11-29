29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Овьедо». Начало встречи — 23:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: сейчас «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 28 очками.

Последние матчи: в 13-м туре подопечные Диего Симеоне с огромным трудом в гостях победили «Хетафе» со счетом 1:0. Единственный был забит после автогола защитника соперников в конце игры, а до этого у «Атлетико» М и моментов особо не было.

В Лиге чемпионов был обыгран на своем поле «Интер» со счетом 2:1, а до этого — в чемпионате «Леванте» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Ле Норман (з), Льоренте (п), Облак (в).

Состояние команды: от первого места и «Реала» «матрасников» сейчас отделяет всего 4 очка, так что вся борьба за чемпионство еще впереди. После не лучшего старта сезона «Атлетико» набрал неплохой ход и сейчас готов бороться за победы на всех фронтах, благо состав сейчас позволяет это делать.

«Овьедо»

Турнирное положение: пока «Овьедо» идет последним в таблице Примеры с 9 очками после 13 матчей.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: нулевая ничья с «Райо Вальекано» в последнем туре была абсолютно по делу, но «Овьедо» мог все-таки вырвать победу. Особенно был близок к успеху 40-летний Санти Касорла, который нанес удар в перекладину со штрафного.

До этого было гостевое поражение от «Атлетика» (0:1) и ничья дома с «Осасуной» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Эджария (п), Лемос (з), дисквалифицирован — Чайра (н).

Состояние команды: после не самого лучшего старта в отставку незаслуженно был отправлен главный тренер Велько Паунович, который вернул «Овьедо» в Примеру после многолетнего прозябания в Сегунде. Сейчас команду возглавляет Луис Каррион, но дела при нем не сильно улучшились.

Статистика для ставок

В 2023 году в 1/16 финала Кубка Испании «Атлетико» выиграл в гостях (2:0)

В 2015 году в товарищеской игре также были сильнее мадридцы (2:0)

В Примере последний раз команды играли друг с другом в сезоне 2001/02, и тогда обе встречи завершились вничью (0:0, 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» дают 1,26, а на «Овьедо» — 15,0, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,16, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

Прогноз: после эмоциональной игры с «Интером» в ЛЧ настроиться на аутсайдера в чемпионате будет очень сложно, к тому велика вероятность, что Симеоне даст отдых части лидеров в этой встрече. «Овьедо» закроется и будет искать в шанс в контратаке по примеру «Хетафе» в прошлом туре.

1.72 Тотал меньше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Атлетико» — «Овьедо» позволит вывести на карту выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,72.

Прогноз: также можно попробовать заиграть альтернативный вариант.

2.17 Победа «Овьедо» с форой +1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Атлетико» — «Овьедо» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Дополнительная ставка: победа «Овьедо» с форой +1,5 за 2,17.