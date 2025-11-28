прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.05

28 ноября в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Ипсвич». Начало игры — в 23:00 мск.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» сражаются за выживание в Чемпионшипе. Команда находится на 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Оксфорд Юнайтед» набрал всего 15 очков. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» не уступили «Норвичу» (1:1).

До того команда не дала себя обыграть «Мидлсбро» (1:1). А вот поединок с «Вест Бромвичем» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Оксфорд Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Юс» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

Причем «Оксфорд Юнайтед» традиционно сложно противостоит «Ипсвичу». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Юс» намерены оторваться от опасной зоны.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ипсвич» способен пободаться за повышение в классе. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ипсвич» уверенно переиграл «Халл» (2:0).

До того команда расписала мировую с «Рексэмом» (0:0). А вот чуть ранее она одолела «Суонси» (4:1).

При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Сэмми Шмодикс — травмирован.

Состояние команды: «Трактористы» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда на 3 очка отстает от 2 позиции.

При этом «Ипсвич» не проигрывает уже 6 матчей кряду. Вот только пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Команда вполне преуспевает в плане реализации. А вот «Оксфорд Юнайтед» она не может обыграть уже три года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Трактористы» намерены подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Трактористы» не уступили в 6 своих последних поединках

«Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Юс» не побеждают уже 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 1.88.

Прогноз: «Трактористы» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Оксфорд Юнайтед» не блещет монолитностью.

2.05 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Ипсвич» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Ипсвича» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Ипсвич» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00