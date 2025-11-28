28 ноября в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Ипсвич». Начало игры — в 23:00 мск.
«Оксфорд Юнайтед»
Турнирное положение: «Юс» сражаются за выживание в Чемпионшипе. Команда находится на 21 месте турнирной таблицы.
При этом «Оксфорд Юнайтед» набрал всего 15 очков. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» не уступили «Норвичу» (1:1).
До того команда не дала себя обыграть «Мидлсбро» (1:1). А вот поединок с «Вест Бромвичем» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Оксфорд Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Юс» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.
Причем «Оксфорд Юнайтед» традиционно сложно противостоит «Ипсвичу». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Юс» намерены оторваться от опасной зоны.
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Трактористы» в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ипсвич» способен пободаться за повышение в классе. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ипсвич» уверенно переиграл «Халл» (2:0).
До того команда расписала мировую с «Рексэмом» (0:0). А вот чуть ранее она одолела «Суонси» (4:1).
При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Сэмми Шмодикс — травмирован.
Состояние команды: «Трактористы» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда на 3 очка отстает от 2 позиции.
При этом «Ипсвич» не проигрывает уже 6 матчей кряду. Вот только пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
Команда вполне преуспевает в плане реализации. А вот «Оксфорд Юнайтед» она не может обыграть уже три года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Трактористы» намерены подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Трактористы» не уступили в 6 своих последних поединках
- «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Юс» не побеждают уже 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 1.88.
Прогноз: «Трактористы» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.
Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Оксфорд Юнайтед» не блещет монолитностью.
Ставка: Победа «Ипсвича» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00