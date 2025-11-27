прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.25

Кипрская «Омония» дома сыграет с украинским «Динамо» в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» в основном этапе Лиги конференций занимает 29 место, киприоты в трех матчах набрали всего 2 очка.

Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций киприоты уступили с минимальным счетом немецкому «Майнцу» (0:1), затем «Омония» обменялась голами с «Дритой» из Косово (1:1). В третьем туре команда сыграла вничью с «Лозанной» (1:1).

Не сыграют: Киприотам из-за травмы не сможет помочь Стефан Йоветич.

Состояние команды: «Омония» не проигрывает на протяжении семи матчей, киприоты одержали три победы и четыре встречи сыграли вничью, включая Лигу конференций и чемпионат Кипра.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» находится на 24 месте, которое дает право квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. После 3 матчах украинский клуб набрал 3 очка.

Последние матчи: В стартовых матчах Лиги конференций «Динамо» проиграло английскому «Кристал Пэласу» (0:2) и турецкому «Самсунспору» (0:3). Но в третьем туре еврокубка киевляне всё же смогли одержать победу, «Динамо» отгрузило в ворота боснийского «Зриньски» 6 безответных мячей.

Не сыграют: Под вопросом участие травмированного защитника Кристиана Биловара.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Динамо» Киев одержало две победы и потерпело три поражения.

Статистика для ставок

«Динамо» Киев занимает 24 место в Лиге конференций

«Омония» занимает 29 место в Лиге конференций

«Динамо» Киев и «Омония» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Динамо» Киев — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.07 и 1.75.

Прогноз: «Омония» выдает неплохую беспроигрышную серию, да и у киевлян не все клеится в атаке, если не брать в расчет игру против «Зриньски». Остановим наш выбор на успешной игре хозяев.

Ставка: Победа «Омонии» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: «Омония» и «Динамо» в среднем за матч забивают по голу, так что можно рискнуть в пользу того, что соперники смогут обменяться голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.