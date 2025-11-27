«Легия» из Польши сыграет против «Спарты» из Чехии в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.
«Легия»
Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Легия» набрала 3 очка и занимает 25 место в турнирной таблице.
Последние матчи: В стартовом туре Лиги конференций «Легия» уступила с минимальным счётом турецкому «Самсунспору» (0:1), но затем подправила турнирное положение, выиграв у «Шахтера» (2:1).
В третьем туре еврокубках польский коллектив уступил словенской «Целе» (1:2).
Не сыграют: В предстоящем матче не сыграют травмированные Жан-Пьер Нсаме и Энрике Аррейол.
Состояние команды: «Легия» не может одержать победу на протяжении шести матчей, за плечами польской команды три победы и три ничьих.
«Спарта»
Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций пражский клуб расположился на 16 месте, набрав 4 очка.
Последние матчи: В первых двух турах Лиги конференций «Спарта» выиграла у ирландского клуба «Шемрок Роверс» (4:1) и проиграла «Риеке» (0:1). В третьем туре пражане разошлись миром с польским клубом «Ракув» (0:0)
Не сыграют: Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на двух травмированных игроков Лукаса Хараслина и Магнуса Андерсена.
Состояние команды: В последних пяти матчах пражская команда одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела один проигрыш.
Статистика для ставок
- «Спарта» занимает 16 место в Лиге конференций
- «Легия» занимает 25 место в Лиге конференций
- «Спарта» дважды обыгрывала «Легию» в товарищеских матчах (4:0, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.55, а победа «Легия» — в 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: Оба клуба играют достаточно результативно, как минимум по голу от футболистов «Легии» и «Спарты» можно ожидать.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.