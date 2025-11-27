прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

«Легия» из Польши сыграет против «Спарты» из Чехии в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Легия»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Легия» набрала 3 очка и занимает 25 место в турнирной таблице.

Последние матчи: В стартовом туре Лиги конференций «Легия» уступила с минимальным счётом турецкому «Самсунспору» (0:1), но затем подправила турнирное положение, выиграв у «Шахтера» (2:1).

В третьем туре еврокубках польский коллектив уступил словенской «Целе» (1:2).

Не сыграют: В предстоящем матче не сыграют травмированные Жан-Пьер Нсаме и Энрике Аррейол.

Состояние команды: «Легия» не может одержать победу на протяжении шести матчей, за плечами польской команды три победы и три ничьих.

«Спарта»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций пражский клуб расположился на 16 месте, набрав 4 очка.

Последние матчи: В первых двух турах Лиги конференций «Спарта» выиграла у ирландского клуба «Шемрок Роверс» (4:1) и проиграла «Риеке» (0:1). В третьем туре пражане разошлись миром с польским клубом «Ракув» (0:0)

Не сыграют: Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на двух травмированных игроков Лукаса Хараслина и Магнуса Андерсена.

Состояние команды: В последних пяти матчах пражская команда одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела один проигрыш.

Статистика для ставок

«Спарта» занимает 16 место в Лиге конференций

«Легия» занимает 25 место в Лиге конференций

«Спарта» дважды обыгрывала «Легию» в товарищеских матчах (4:0, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.55, а победа «Легия» — в 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Оба клуба играют достаточно результативно, как минимум по голу от футболистов «Легии» и «Спарты» можно ожидать.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.