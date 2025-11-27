«Линкольн» забьет и не пропустит?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 3.65

Мальтийский «Хамрун» сыграет против «Линкольна» из Гибралтара в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Хамрун»

Турнирная таблица: Мальтийский клуб расположился в Лиге конференций на 35 месте, «Хамрун» в трех встречах потерпел три поражения.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций «Хамрун» с минимальным счетом уступил «Ягеллонии» (0:1), а затем мальтийцы оступились в поединке против швейцарской «Лозанны» (0:1) и турецкого «Самсунспора» (0:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Хамрун» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре потерпел поражение.

«Линкольн»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Линкольн» занимает 22 место, набрав 4 очка после 3 туров.

Последние матчи: «Линкольн» в выездной встрече первого тура Лиги конференций потерпел поражение от боснийского «Зриньски» (0:5), но затем одержал победу в матче против польского «Леха» (2:1) и сыграл вничью с хорватской «Риекой» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в составе нет.

Состояние команды: «Линкольн» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав четыре победы и сыграв две встречи вничью.

Статистика для ставок

«Линкольн» занимает 22 место в Лиге конференции

«Хамрун» занимает 35 место в Лиге конференций

В 2024 команды играли в Лиге чемпионов

«Линкольн» в двухматчевой дуэли одержал вверх над «Хамруном» (1:1 — дома, 1:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хамрун» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.05, а победа «Динамо» Киев — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Хамрун» не смог забить ни одного мяча в ворота соперников в трех играх Лиги конференций, пропустив в собственные пять голов. В предстоящей игре остановим наш выбор на том, что «Линкольн» не пропустит в свои ворота.

3.65 Фора «Линкольна» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Хамрун» — «Линкольн» позволит вывести на карту выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Фора «Линкольна» (0) с коэффициентом 3.65.

Прогноз: В среднем за игру «Линкольно» забивает по 1 мячу, «Хамрун» — без забитых голов.

3.10 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Хамрун» — «Линкольн» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 3.10.