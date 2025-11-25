Калининградцы не испытают проблем в матче Кубка

прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.10

25 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Торпедо» и «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск.

«Торпедо» Москва

Турнирное положение: Московский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков при разнице мячей — 16:29.

Последние матчи: в последнем поединке «Торпедо» проиграло ульяновской «Волге» со счетом 0:2.

До того команда смогла обыграть волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 и поделил очки с «Соколом», завершив поединок со счетом 1:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» имеет в активе всего одну победу, два поражения и два матча вничью при пяти забитых и семи пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Торпедо» в 4-м раунде Кубка России смогло обыграть «Кристалл-МЭЗТ» со счетом 3:1. Далее была разгромная победа над «Велесом» со счетом 3:0 и удача в серии пенальти против «Кубань-холдинг» (3:1).

«Балтика»

Турнирное положение: калининградская команда находится на пятой строчке в РПЛ, имея в активе 29 очков при разнице мячей — 21:7.

Последние матчи: в последнем матче «Балтика» поделила очки с «Оренбургом», завершив поединок со счетом 0:0.

Ранее команда сыграла вничью против «Краснодара» (1:1) и смогла обыграть грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

В последних пяти матчах «Балтика» потерпела всего одно поражение, одну победу и три матча вничью при четырех забитых и трех пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гости в этом матче выглядят намного сильнее оппонента и будут стараться с первых минут оказывать давление.

Учитывая, что это первый матч в Кубке на этой стадии, «Балтика» захочет сразу доминировать, а значит ожидаем достаточную закрытую игру от хозяев и постоянный прессинг от гостей.

Статистика для ставок

«Торпедо» проиграло последний матч

«Балтика» может продлить серию без поражений до пяти матчей

«Балтика» пропустила всего три мяча в последних 15-ти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.67.

Прогноз: Поставим на ТБ 2,5 в этом матче. Это основная ставка в этом поединке.

Ставка: ТБ 2.5 в матче за 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на ожидании голов от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.18.