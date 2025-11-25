25 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Торпедо» и «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск.
«Торпедо» Москва
Турнирное положение: Московский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков при разнице мячей — 16:29.
Последние матчи: в последнем поединке «Торпедо» проиграло ульяновской «Волге» со счетом 0:2.
До того команда смогла обыграть волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 и поделил очки с «Соколом», завершив поединок со счетом 1:1.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» имеет в активе всего одну победу, два поражения и два матча вничью при пяти забитых и семи пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Торпедо» в 4-м раунде Кубка России смогло обыграть «Кристалл-МЭЗТ» со счетом 3:1. Далее была разгромная победа над «Велесом» со счетом 3:0 и удача в серии пенальти против «Кубань-холдинг» (3:1).
«Балтика»
Турнирное положение: калининградская команда находится на пятой строчке в РПЛ, имея в активе 29 очков при разнице мячей — 21:7.
Последние матчи: в последнем матче «Балтика» поделила очки с «Оренбургом», завершив поединок со счетом 0:0.
Ранее команда сыграла вничью против «Краснодара» (1:1) и смогла обыграть грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.
В последних пяти матчах «Балтика» потерпела всего одно поражение, одну победу и три матча вничью при четырех забитых и трех пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гости в этом матче выглядят намного сильнее оппонента и будут стараться с первых минут оказывать давление.
Учитывая, что это первый матч в Кубке на этой стадии, «Балтика» захочет сразу доминировать, а значит ожидаем достаточную закрытую игру от хозяев и постоянный прессинг от гостей.
Статистика для ставок
- «Торпедо» проиграло последний матч
- «Балтика» может продлить серию без поражений до пяти матчей
- «Балтика» пропустила всего три мяча в последних 15-ти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.67.
Прогноз: Поставим на ТБ 2,5 в этом матче. Это основная ставка в этом поединке.
Ставка: ТБ 2.5 в матче за 2.10.
Прогноз: Можно сыграть на ожидании голов от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.18.