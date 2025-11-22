прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.05

22 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» после 11-ти туров английской Премьер-лиги имеет 18 очков в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает девятую позицию и лишь по дополнительным показателям уступает зоне еврокубков (топ-5), а также только на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата «Вишни» на выезде потерпели разгром от «Астон Виллы» (0:4).

Перед этим в 10-м туре английского первенства коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:3 проиграл «Манчестер Сити».

Не сыграют: травмирован — Адамс, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» проиграл, а в четырех последних матчах победил лишь раз.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» после 11-ти туров английской Премьер-лиги имеет 10 очков в активе и находится в зоне вылета (18-20-е места).

Команда занимает 18-ю позицию, лишь по дополнительным показателям уступая безопасной 17-й строчке и на один балл опережая предпоследний в таблице «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура АПЛ «Молотобойцы» на своем поле одержали победу над «Бёрнли» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда снова-таки в домашних стенах переиграл «Ньюкасл» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Фабиански, Мавропанос, Поттс и Скарлс, дисквалифицирован — Пакета.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, «Вест Хэм» выиграл после трех поражений кряду.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джаррод Боуэн и Лукас Пакета — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Борнмут» не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Борнмута» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Вест Хэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бормут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.15, выигрыш «Вест Хэма» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.

2.05 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Борнмут» — «Вест Хэм» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Борнмута».

2.45 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Борнмут» — «Вест Хэм» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45.