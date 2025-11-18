прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.00

16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Болгария и Грузия. Начало встречи — в 22:45 мск.

Болгария

Турнирное положение: болгары полностью провалили отбор на чемпионат мира и не имели никаких шансов на выход на Мундиаль.

«Львы» так и не набрали ни одного очка и замыкают турнирную таблицу своей группы.

За пять матчей болгарская национальная команда забила лишь один мяч, а пропустила целых 18.

Последние матчи: в ноябре «трехцветные» уже проиграли Турции с результатом 0:2.

В прошлом месяце главная команда Болгарии была разгромлена Испанией (0:4) и Турцией (1:6).

Перед этим же сборная Болгарии также крупно проиграла Грузии (0:3) и Испании (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Илияна Илиева просто доигрывают текущий отбор и уже могут начинать подготовку к квалификации на Евро-2028.

В последний раз сборная Болгарии выступала на чемпионате мира в 1998 году. После этого команда стала значительно слабее и сейчас у нее для этого шансов практически нет.

Грузия

Турнирное положение: грузинская национальная команда тоже лишилась всех шансов на то, чтобы в следующем году выступить на Мундиале.

Грузины смогли набрать три очка, но точно финишируют на третьей строчке в турнирной таблице своей группы.

«Крестоносцы» за пять туров шесть раз поразили ворота соперников и 13 раз пропустили в свои.

Последние матчи: 15 ноября главная команда Грузии в родных стенах потерпела поражение от Испании (0:4).

В октябре сборная Грузии также проиграла Турции (1:4) и Испании (0:2).

А вот в сентябре была победа над Болгарией (0:3), но поражение от Турции (2:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Вилли Саньоля являются крепким орешком и их выступление на Евро-2024 этому подтверждение. Но в квалификации на ЧМ у грузин ничего не вышло и они заслуженно туда не поедут.

К слову, сборная Грузии пока что так и не выступила ни на одном мировом первенстве в своей истории.

Статистика для ставок

Грузия выиграла 1 из последних 6 матчей

Болгария не может выиграть на протяжении 10 матчей

В последнем очном матче Грузия разгромила Болгарию со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Грузия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.05, а победа Болгарии — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: болгары крайне слабы в этом отборе, поэтому грузины должны побеждать.

Ставка: победа Грузии с форой-1 за 2.00.

Прогноз: Болгария практически не забивает, поэтому много голов в этой игре не ждем.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.