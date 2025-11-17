прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.15

17 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Чехия и Гибралтар. Начало встречи — в 22:45 мск.

Чехия

Турнирное положение: для чехов данная встреча не имеет никакого турнирного значения, поскольку они уже точно сыграют в стыковых матчах.

Чешская национальная команда смогла набрать 13 зачетных баллов и идет на второй строчке в турнирной таблице и с нее точно не сдвинется.

За семь матче «локомотив» смог забить 12 мячей, а в свои ворота пропустил восемь.

Последние матчи: 13 ноября главная команда Чехии провела товарищеский матч с Сан-Марино, в котором выиграла со счетом 1:0.

В прошлом же месяце сборная Чехии неожиданно уступила Фарерам (1:2) и сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим же «народная команда» сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) в спарринге и победила Черногорию (2:0) в квалификации ЧМ-2026.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: после октябрьских неудач сборная Чехии сменила тренера. Вместо Ивана Гашека на этот пост пришел Ярослав Кестль, который и будет готовить команду к главным матчам.

Чехи на шесть очков отстают от Хорватии и не смогли с ней побороться в отборе. Теперь же многое будет зависеть от жеребьевки стыковых матчей и от того, какой соперник попадется команде. В последний раз сборная Чехии выступала на чемпионате мира лишь в 2006 году.

Гибралтар

Турнирное положение: гибралтарская «националка» ожидаемо не смогла ничего противопоставить своим соперникам по группе.

Как и предсказывалось «пятьдесят четвертые» идут без очков и идут на последнем месте в турнирной таблице.

За семь встреч главная команда Гибралтара смогли лишь три раза поразить ворота соперника и 22 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в этом месяце гибралтарцы смогли навязать борьбу Черногории, но все равно проиграли (1:2).

В октябре сборная Гибралтара проиграла Хорватии (0:3) в квалификации ЧМ и уступила Новой Каледонии (0:2) в спарринге.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Хулио Рибаса уже долгое время не могут победить. Сборная Гибралтара никогда не принимала участие в крупных турнирах и, судя по всему, не выступит в ближайшее время.

Для сборной Гибралтара даже не каждое набранное очко, а просто каждый забитый мяч в матчах с такими соперниками уже в радость.

Статистика для ставок

Гибралтар проиграл 9 последних матчей

Чехия выиграла 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче Чехия разгромила Гибралтар со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа Гибралтара — в 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.15 и 4.90.

Прогноз: безусловно, чехи намного сильнее и должны в родных стенах уверенно побеждать.

победа Чехии с форой-4,5



Ставка: победа Чехии с форой-4,5 за 1.15.

Прогноз: кто любит риск, тому можно поставить на то, что обе команды забьют. В принципе, это вполне реально.

обе забьют



Ставка: обе забьют за 4.36.