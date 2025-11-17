17 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Чехия и Гибралтар. Начало встречи — в 22:45 мск.
Чехия
Турнирное положение: для чехов данная встреча не имеет никакого турнирного значения, поскольку они уже точно сыграют в стыковых матчах.
Чешская национальная команда смогла набрать 13 зачетных баллов и идет на второй строчке в турнирной таблице и с нее точно не сдвинется.
За семь матче «локомотив» смог забить 12 мячей, а в свои ворота пропустил восемь.
Последние матчи: 13 ноября главная команда Чехии провела товарищеский матч с Сан-Марино, в котором выиграла со счетом 1:0.
В прошлом же месяце сборная Чехии неожиданно уступила Фарерам (1:2) и сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Перед этим же «народная команда» сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) в спарринге и победила Черногорию (2:0) в квалификации ЧМ-2026.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: после октябрьских неудач сборная Чехии сменила тренера. Вместо Ивана Гашека на этот пост пришел Ярослав Кестль, который и будет готовить команду к главным матчам.
Чехи на шесть очков отстают от Хорватии и не смогли с ней побороться в отборе. Теперь же многое будет зависеть от жеребьевки стыковых матчей и от того, какой соперник попадется команде. В последний раз сборная Чехии выступала на чемпионате мира лишь в 2006 году.
Гибралтар
Турнирное положение: гибралтарская «националка» ожидаемо не смогла ничего противопоставить своим соперникам по группе.
Как и предсказывалось «пятьдесят четвертые» идут без очков и идут на последнем месте в турнирной таблице.
За семь встреч главная команда Гибралтара смогли лишь три раза поразить ворота соперника и 22 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в этом месяце гибралтарцы смогли навязать борьбу Черногории, но все равно проиграли (1:2).
В октябре сборная Гибралтара проиграла Хорватии (0:3) в квалификации ЧМ и уступила Новой Каледонии (0:2) в спарринге.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Хулио Рибаса уже долгое время не могут победить. Сборная Гибралтара никогда не принимала участие в крупных турнирах и, судя по всему, не выступит в ближайшее время.
Для сборной Гибралтара даже не каждое набранное очко, а просто каждый забитый мяч в матчах с такими соперниками уже в радость.
Статистика для ставок
- Гибралтар проиграл 9 последних матчей
- Чехия выиграла 1 из последних 4 матчей
- В последнем очном матче Чехия разгромила Гибралтар со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа Гибралтара — в 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.15 и 4.90.
Прогноз: безусловно, чехи намного сильнее и должны в родных стенах уверенно побеждать.
Ставка: победа Чехии с форой-4,5 за 1.15.
Прогноз: кто любит риск, тому можно поставить на то, что обе команды забьют. В принципе, это вполне реально.
Ставка: обе забьют за 4.36.