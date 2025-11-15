прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.89

15 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Матч начнется в 08:00 мск.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. Разница мячей — 17:19.

Последние матчи: в последнем матче хабаровская команда минимально проиграла «Уралу» (0:1).

До этого «СКА-Хабаровск» поделил очки в матче против «Нефтехимика» (1:1) и обыграл минимально «Факел» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» шатает от игры к игре. Команда чередует победы, поражения и ничьи. Наглядным показателем является шесть побед, шесть ничейных матчей и шесть поражений в чемпионате.

«Енисей»

Турнирное положение: команда из Красноярска расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 баллов. Разница мячей — 13:24.

Последние матчи: в последнем поединке «Енисей» смог обыграть «Черноморец» со счетом 1:0.

До этого команда проиграла крупно «Уфе» (0:3) и показала более слабую игру против «Камаза», уступив со счетом 0:5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Енисей» в последних пяти матчах смог выиграть два матча, один матч свел вничью и потерпел два поражения. Отметим, что команда пропустил девять мячей при трех пропущенных.

Статистика для ставок

«Енисей» выиграл свой последний матч

«СКА-Хабаровск» забил два мяча за пять последних матчей

«Енисей» забивает меньше гола в среднем в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.06 и 1.66.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче. Это основная ставка.

1.89 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей» принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.89.

Прогноз: команды не стабильны в последних матчах. Явного победителя назвать сложно. Можно сыграть на ничье в матче.

3.40 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья в матче за 3.40.