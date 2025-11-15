15 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Матч начнется в 08:00 мск.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. Разница мячей — 17:19.
Последние матчи: в последнем матче хабаровская команда минимально проиграла «Уралу» (0:1).
До этого «СКА-Хабаровск» поделил очки в матче против «Нефтехимика» (1:1) и обыграл минимально «Факел» (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «СКА-Хабаровск» шатает от игры к игре. Команда чередует победы, поражения и ничьи. Наглядным показателем является шесть побед, шесть ничейных матчей и шесть поражений в чемпионате.
«Енисей»
Турнирное положение: команда из Красноярска расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 баллов. Разница мячей — 13:24.
Последние матчи: в последнем поединке «Енисей» смог обыграть «Черноморец» со счетом 1:0.
До этого команда проиграла крупно «Уфе» (0:3) и показала более слабую игру против «Камаза», уступив со счетом 0:5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Енисей» в последних пяти матчах смог выиграть два матча, один матч свел вничью и потерпел два поражения. Отметим, что команда пропустил девять мячей при трех пропущенных.
Статистика для ставок
- «Енисей» выиграл свой последний матч
- «СКА-Хабаровск» забил два мяча за пять последних матчей
- «Енисей» забивает меньше гола в среднем в чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.06 и 1.66.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.89.
Прогноз: команды не стабильны в последних матчах. Явного победителя назвать сложно. Можно сыграть на ничье в матче.
Ставка: Ничья в матче за 3.40.