15 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Урал». Матч начнется в 18:00 мск.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: «Нефтехимик» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ Первой лиги, набрав 21 балл. Разница мячей — 20:22.
Последние матчи: в последнем поединке команда из Нижнекамска сыграла вничью против «Родины» (1:1).
До этого «Нефтехимик» поделила очки со «СКА-Хабаровском» (1:1). В поединке Кубка России клуб прошла «Уфу» в серии пенальти со счетом 1:3. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтехимик» выдает удивительную серию из восьми матчей без побед, сыграв шесть матчей вничью. Последнюю победу команду одержала 29 сентября, в матче против тульского «Арсенала» (1:0).
«Урал»
Турнирное положение: команда из Екатеринбурга лидирует в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ Первой лиги, набрав 39 очков. Разница мячей — 29:16.
Последние матчи: в последнем матче с минимальным счетом был обыгран «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0.
До этого «Урал» обыграл «Челябинск» со счетом 1:0 и «Сокол» из Саратова со счетом 2:0.
В последних пяти матчах уральская команда одержала все матчи с общим счетом 7:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Урал» имеет великолепную форму в последних матчах и намерен укрепить лидирующую позицию. «Факел», идущий вторым, отстает лишь по разнице забитых мячей.
Статистика для ставок
- «Урал» выиграл пять последних матчей
- «Нефтехимик» не знает побед в 16-ти матчах подряд
- «Урал» пропустил всего один мяч в пяти последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.26 и 1.54.
Прогноз: Ожидаем победу гостей и продолжение серии викторий от уральской команды.
Ставка: Победа «Урала» в матче за 1.87.
Прогноз: Можно сыграть на ожидании большого количества мячей в матче.
Ставка: ТБ 2,5 в матче за 2.26.