прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.87

15 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Урал». Матч начнется в 18:00 мск.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ Первой лиги, набрав 21 балл. Разница мячей — 20:22.

Последние матчи: в последнем поединке команда из Нижнекамска сыграла вничью против «Родины» (1:1).

До этого «Нефтехимик» поделила очки со «СКА-Хабаровском» (1:1). В поединке Кубка России клуб прошла «Уфу» в серии пенальти со счетом 1:3. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Нефтехимик» выдает удивительную серию из восьми матчей без побед, сыграв шесть матчей вничью. Последнюю победу команду одержала 29 сентября, в матче против тульского «Арсенала» (1:0).

«Урал»

Турнирное положение: команда из Екатеринбурга лидирует в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ Первой лиги, набрав 39 очков. Разница мячей — 29:16.

Последние матчи: в последнем матче с минимальным счетом был обыгран «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0.

До этого «Урал» обыграл «Челябинск» со счетом 1:0 и «Сокол» из Саратова со счетом 2:0.

В последних пяти матчах уральская команда одержала все матчи с общим счетом 7:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Урал» имеет великолепную форму в последних матчах и намерен укрепить лидирующую позицию. «Факел», идущий вторым, отстает лишь по разнице забитых мячей.

Статистика для ставок

«Урал» выиграл пять последних матчей

«Нефтехимик» не знает побед в 16-ти матчах подряд

«Урал» пропустил всего один мяч в пяти последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.26 и 1.54.

Прогноз: Ожидаем победу гостей и продолжение серии викторий от уральской команды.

1.87 Победа «Урала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Нефтехимик» — «Урал» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Победа «Урала» в матче за 1.87.

Прогноз: Можно сыграть на ожидании большого количества мячей в матче.

2.26 ТБ 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Нефтехимик» — «Урал» принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: ТБ 2,5 в матче за 2.26.