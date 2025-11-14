14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Эквадор. Начало игры — в 03:30 мск.

Канада

Турнирное положение: Канада, в отличие от нынешнего соперника, не боролась за попадание на чемпионат мира 2026 года, поскольку будет одной из принимающих его сторон.

Команда зато летом 2025 года выступала на главном турнире своей конфедерации — Золотом Кубке КОНКАКАФ, где дошла до четвертьфинальной стадии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле разошлась мировой с Колумбией (0:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив и вовсе остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от Австралии (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, Канада не выиграла при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды на Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышел по итогам южноамериканской квалификации.

Команда на девять очков отстала от победителя континентального отбора Аргентины и на один балл опередила своего ближайшего преследователя — Колумбию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле разошлась мировой с Мексикой (1:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также не сумел выиграть, когда теперь уже на чужой арене сыграл вничью с другой командой-хозяйкой мундиаля — США (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Эквадор выиграл лишь раз при шести ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Канады хотя бы одна команда не забивала

в семи последних матчах Эквадор не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей Эквадор сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.70. Ничья — в 3.00, успех Эквадора — в 2.85.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних матчей гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и при этом будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их семи последних матчах.

Ставка: Эквадор не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2.15