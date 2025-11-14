14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ангола и Аргентина. Начало игры — в 19:00 мск.
Ангола
Турнирное положение: Ангола не смогла выйти на чемпионат мира, заняв 4-е место в своей группе с 12 набранными очками при разнице мячей 9:8.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не хорошо и не плохо, сыграв вничью с Камеруном — 0:0.
До того команда также разошлась миром с Эсватини (2:2) и обыграла Маврикий (3:1)
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ангола в последних матчах показала не самые плохие результаты, но и в матче с Эсватини команда должна была побеждать.
Бывшая португальская колония однажды принимала участие на чемпионатах мира и пока нет уверенности, что текущее поколение сможет повторить достижение 2006-го года.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина не просто вышла на чемпионат мира, но и выиграла южноамериканскую отборочную группу, набрав 38 очков за 18 встреч с положительной разницей мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив Пужрто-Рико со счетом 6:0.
До того команда обыграла в товарищеской игре Венесуэлу (1:0), а ранее проиграла в последнем матче отбора ЧМ-2026 Эквадору (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Арегнтинцы без особых проблем справляются с командами, заметно уступающим в классе.
При этом Аргентина периодически сталкивается с трудностями против команд уровнем чуть ниже своего на своем континенте.
Статистика для ставок
- Аргентина выиграла в 7 из 10 последних встреч
- Ангола не проигрывает три матча кряду
- Аргентинцы не забили только в одной из десяти последних встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.24.
Прогноз: Аргентина выглядит явным фаворитом в матче, где не испытает серьезных проблем с обороной африканской командой
Ставка: Тотал Аргентины более 2.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке Аргентина одержит разгромную победу над ангольцами
Ставка: Победа Аргентины с форой -2,5 за 2.51