Аргентина не встретит достойного сопротивления от Анголы?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.01

14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ангола и Аргентина. Начало игры — в 19:00 мск.

Ангола

Турнирное положение: Ангола не смогла выйти на чемпионат мира, заняв 4-е место в своей группе с 12 набранными очками при разнице мячей 9:8.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не хорошо и не плохо, сыграв вничью с Камеруном — 0:0.

До того команда также разошлась миром с Эсватини (2:2) и обыграла Маврикий (3:1)

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ангола в последних матчах показала не самые плохие результаты, но и в матче с Эсватини команда должна была побеждать.

Бывшая португальская колония однажды принимала участие на чемпионатах мира и пока нет уверенности, что текущее поколение сможет повторить достижение 2006-го года.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина не просто вышла на чемпионат мира, но и выиграла южноамериканскую отборочную группу, набрав 38 очков за 18 встреч с положительной разницей мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив Пужрто-Рико со счетом 6:0.

До того команда обыграла в товарищеской игре Венесуэлу (1:0), а ранее проиграла в последнем матче отбора ЧМ-2026 Эквадору (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Арегнтинцы без особых проблем справляются с командами, заметно уступающим в классе.

При этом Аргентина периодически сталкивается с трудностями против команд уровнем чуть ниже своего на своем континенте.

Статистика для ставок

Аргентина выиграла в 7 из 10 последних встреч

Ангола не проигрывает три матча кряду

Аргентинцы не забили только в одной из десяти последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.24.

Прогноз: Аргентина выглядит явным фаворитом в матче, где не испытает серьезных проблем с обороной африканской командой

2.01 Тотал Аргентины более 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Ангола — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал Аргентины более 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке Аргентина одержит разгромную победу над ангольцами

2.51 Победа Аргентины с форой -2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч Ангола — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: Победа Аргентины с форой -2,5 за 2.51