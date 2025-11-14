В пятницу, 14 ноября, сборная Анголы сыграет на своем поле с Аргентиной в рамках товарищеского матча. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Луанде на стадионе «11 ноября, который вмещает 48 500 зрителей.

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между сборными Анголы и Аргентины. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Ангола

Ангола недавно завершила выступление в квалификации Чемпионата мира 2026. Результат оказался неудачным — команда не смогла пробиться на мундиаль, заняв только четвертое место в своей отборочной группе. Вряд ли этот результат оказался неожиданным для команды, так как она явно не была фаворитом в квалификации.

В последних матчах отборочного раунда, которые прошли в октябре, Ангола скатала две гостевые ничьи: вначале с командой Эсватини (2:2), а затем с Камеруном (0:0). Теперь остается лишь играть товарищеские встречи.

Аргентина

Аргентина еще в сентябре завершила отборочный цикл Чемпионата мира 2026, уверенно победив в Южной Америке. Команда заняла первое место в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя (Эквадор) на девять очков. По сути, уже за два тура до окончания квалификации аргентинцы обеспечили себе место на мундиале.

В октябре сборная Аргентины провела два товарищеских матча, в которых добыла две победы. Сначала была виктория на нейтральном поле над Венесуэлой (1:0), а затем разгром сборной Пуэрто-Рико (6:0).

Личные встречи

Между собой Ангола и Аргентина играли всего один раз, было это в далеком 2006-м году. В той встрече сильнее были аргентинцы — они выиграли на своем поле со счетом 2:0.

