ОАЭ и Ирак все решат в ответном матче

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.90

13 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют ОАЭ и Ирак. Начало встречи — в 19:00 мск.

ОАЭ

Турнирное положение: на групповой стадии турнира ОАЭ набрали 15 очков и заняли третье итоговое место в своей группе.

После этого сборная ОАЭ смогла набрать три очка и стала второй в следующем раунде квалификации и пробилась в раунд плей-офф.

Последние матчи: в октябре арабская команда проиграла Катару (1:2), но выиграла у Омана (2:1).

До этого в товарищеских матчах ОАЭ смогли победить Бахрейн (1:0), Сирию (3:1) и «Лечче» (3:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: главная команда ОАЭ последний раз играла на чемпионате мира еще в 1990 году. Сейчас у сборной есть отличный шанс для выхода на Мундиаль, ведь остался только один шаг.

В любом случае, ОАЭ намерены сделать все, чтобы пробиться на чемпионат мира, ведь у команда сейчас есть все для того, чтобы сделать это.

Ирак

Турнирное положение: «львы Месопотамии» в своей квалификационной группе также стали третьими, набрав 15 очков в десяти встречах.

После этого же иракская сборная набрала четыре балла и стала второй во втором групповом этапе, пропустив вперед Саудовскую Аравию по дополнительным показателям.

Последние матчи: в октябре иракцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (0:0) и победили Индонезию (1:0).

В сентябре в рамках Кубка Короля Таиланда сборная Ирака выиграла у Таиланда (1:0) и Гонконга (2:1).

Перед этим подопечные Грэма Арнольда также переиграли Иорданию (1:0), но проиграли Южной Корее (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: сборная Ирака не была на чемпионате мира с 1986 года. Сейчас у команды тоже есть отличная шанс поехать на Мундиаль и показать себя всему миру.

Иракская сборная сейчас является 57-й в мировом рейтинге. По составу и игре команда вполне может рассчитывать на выход на Мундиаль, но думается, что шансы соперников равны.

Статистика для ставок

ОАЭ проиграли только 1 из последних 8 матчей

Ирак выиграл 4 из последних 5 матчей

В последнем очном матче Ирак победил ОАЭ со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 2.90, а победа Ирака — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.59 и 1.40.

Прогноз: команды являются примерно равными, будут действовать осторожно и вполне могут в первой игре сыграть вничью.

Ставка: ничья за 2.90.

Прогноз: игра вряд ли получится результативной. Команды будут бояться допустить ошибку.

Ставка: тотал меньше 2 за 1.90.