13 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют ОАЭ и Ирак. Начало встречи — в 19:00 мск.
ОАЭ
Турнирное положение: на групповой стадии турнира ОАЭ набрали 15 очков и заняли третье итоговое место в своей группе.
После этого сборная ОАЭ смогла набрать три очка и стала второй в следующем раунде квалификации и пробилась в раунд плей-офф.
Последние матчи: в октябре арабская команда проиграла Катару (1:2), но выиграла у Омана (2:1).
До этого в товарищеских матчах ОАЭ смогли победить Бахрейн (1:0), Сирию (3:1) и «Лечче» (3:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: главная команда ОАЭ последний раз играла на чемпионате мира еще в 1990 году. Сейчас у сборной есть отличный шанс для выхода на Мундиаль, ведь остался только один шаг.
В любом случае, ОАЭ намерены сделать все, чтобы пробиться на чемпионат мира, ведь у команда сейчас есть все для того, чтобы сделать это.
Ирак
Турнирное положение: «львы Месопотамии» в своей квалификационной группе также стали третьими, набрав 15 очков в десяти встречах.
После этого же иракская сборная набрала четыре балла и стала второй во втором групповом этапе, пропустив вперед Саудовскую Аравию по дополнительным показателям.
Последние матчи: в октябре иракцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (0:0) и победили Индонезию (1:0).
В сентябре в рамках Кубка Короля Таиланда сборная Ирака выиграла у Таиланда (1:0) и Гонконга (2:1).
Перед этим подопечные Грэма Арнольда также переиграли Иорданию (1:0), но проиграли Южной Корее (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: сборная Ирака не была на чемпионате мира с 1986 года. Сейчас у команды тоже есть отличная шанс поехать на Мундиаль и показать себя всему миру.
Иракская сборная сейчас является 57-й в мировом рейтинге. По составу и игре команда вполне может рассчитывать на выход на Мундиаль, но думается, что шансы соперников равны.
Статистика для ставок
- ОАЭ проиграли только 1 из последних 8 матчей
- Ирак выиграл 4 из последних 5 матчей
- В последнем очном матче Ирак победил ОАЭ со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 2.90, а победа Ирака — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.59 и 1.40.
Прогноз: команды являются примерно равными, будут действовать осторожно и вполне могут в первой игре сыграть вничью.
Ставка: ничья за 2.90.
Прогноз: игра вряд ли получится результативной. Команды будут бояться допустить ошибку.
Ставка: тотал меньше 2 за 1.90.