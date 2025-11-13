13 ноября в матче отбора к чемпионату мира среди африканских сборных сыграют Нигерия и Габон. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерия заняла вторую строчку в группе С, набрав 17 очков. Теперь команде предстоит сразиться с другими командами со вторых мест в общей группе.

Последние матчи: в последнем матче Нигерия разгромила Бенин со счетом 4:0.

До этого команда смогла выиграть поединок против сборной Лесото (2:1) и поделила очки с ЮАР (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нигерия заслуживала выхода с первого места в общий этап чемпионата мира, однако всего на один балл уступила ЮАР. Однозначно, в этом матче команда будет настроена на борьбу.

Габон

Турнирное положение: Габон стал лидером общей группы среди команд, занявших вторые места в своих квартетах. На счету сборной 25 очков.

Последние матчи: в последнем поединке Габон обыграл сборную Бурунди со счетом 2:0.

До этого команда в результативном матче обыграла Гамбию со счетом 3:4 и поделила очки с Кот-д`Ивуаром (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Габон имеет отличные шансы на выход с первого места в общей группе отбора чемпионата мира. Отметим, что команда ни разу не проиграла на групповой стадии в этом году, а в последних пяти матчах забила 12 мячей.

Статистика для ставок

Габон является лидером общей группы команд, занявших второе место в отборе

Нигерия выиграла последний матч со счетом 4:0

Габон забил 12 мячей в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.63 и 1.43.

Прогноз: Ожидаем закрытый матч. 1/2 финал, в котором решается проход в общий этап чемпионата мира. Команды не станут рисковать. Однако забитые голы мы увидим.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.41.

Прогноз: Габон прекрасно выступил на групповой стадии и победа этой сборной в этом матче не кажется маловероятным результатом.

Ставка: Победа Габона в матче за 5.00.