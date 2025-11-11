Подопечные Валерия Карпина приступила к тренировкам 10-го ноября. Сборной России предстоит провести два товарищеских поединка против соперников, которым есть что доказывать. Как с этим справится национальная команда?

С Головиным, но без Захаряна

Уже 7-го ноября пресс-служба сборной России объявила окончательную заявку на ноябрьские товарищеские матчи. Состав национальной команды не вызвал больших вопросов. Все выглядит так, как и должно было быть.

Единственное, что вызвало некоторые вопросы — это отсутствие полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, который постепенно выходит на свой уровень в испанском клубе, но все еще имеет проблемы. Главный тренер сборной России Валерий Карпин как раз указал на нестабильность футболиста.

Сейчас он выходил на замену, опять недомогание, опять какая-то травма, потом опять вышел. Нет продолжения на постоянной основе. Валерий Карпин Главный тренер сборной России

Вполне боеспособный состав без Арсена Захаряна выглядит следующим образом:

Состав сборной России Телеграм-канал сборной России

Спустя несколько дней после публикации окончательной заявку выяснилось, что ряд футболистов пропустят ноябрьский сбор национальной команды из-за травм и микроповреждений.

Баринов не приезжал в расположение сборной. Сильянов приезжал, но определили, что он нам не помощник из-за здоровья. Сафонов прилетит в Санкт-Петербург. Комличенко, Черников, Садулаев и Литвинов с микроповреждениями. Им дали паузу. Валерий Карпин Главный тренер сборной России

Если проходиться по вратарской линии, то там все стабильно. Матвей Сафонов, безусловно, является лидером сборной России и он точно получит шанс выйти на поле. При этом, у голкипера совсем нет игровой практики в ПСЖ. Сафонов оказался на скамейке запасных уже в 25-м матче парижан подряд. Кажется, вратарю необходимо что-то менять.

С защитной линией все предельно понятно, все футболисты являются одними из лидеров в своих клубах. А если посмотреть на полузащиту, то там все прекрасно. В атаке отлично будут действовать Батраков, Кисляк и Головин, но Баринова будет не хватать именно в опорной зоне.

Валерий Карпин прибыл в расположение сборной России Телеграм-канал сборной России

С атакой у сборной России все довольно блекло. В распоряжении Валерия Карпина попросту нет форварда, который показывал бы высокую результативность в своем клубе. Приходится выбирать тех, кто не слишком часто отличается, но на них можно положиться. Тюкавин, Сергеев и Комличенко — это не самый плохой вариант.

Также, бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто является лучшим нападающим национальной команды прямо сейчас.

Глобально Тюкавин лучший нападающий России — по своим игровым качествам. Просто у него травма была длительная. Но после того как он вернулся, он уже успел забить. Его вызов оправдан. Когда он в кондициях, то он игрок стартового состава нашей сборной. Андрей Аршавин Бывший полузащитник сборной России

«Доброе утро, сборная здесь живет? » Национальная команда уже в сборе

Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России собрались вместе уже 10-го ноября. Только Матвей Сафонов подтянется к национальной команде в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба сборной России сразу начала делать контент в соцсети. К примеру, опубликовали видеоролик с тем, что футболисты и тренерский штаб стучатся в дверь на тренировочную базу, а Николай Писарев в своем стиле спросил: «Доброе утро, сборная здесь живет? ».

Александр Головин Пресс-служба сборной России

Уже на первой тренировке полузащитник сборной России Александр Головин совершил отличный штрафной удар, попав точно в угол, без шансов для голкипера. После этого футболист произнес: «Все, я поехал».

Хорошее настроение и плодотворная работа — это уже стало традицией для первых дней тренировочных сборов национальной команды. К тому же, вечером футболисты поздравили Кирилла Глебова, которому 10-го ноября исполнилось 20 лет. В общем, атмосфера в сборной России прекрасная.

Национальная команда прилетела в Санкт-Петербург сегодня, 11-го ноября для того, чтобы продолжать готовиться к первому товарищескому поединку ноября против сборной Перу.

Сборная России Пресс-служба сборной России

В этот же день сборная России отправилась на Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге. Игроки возложили цветы к мемориальному комплексу, посвящённому жертвам блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. После этого Валерий Карпин и Александр Головин даже оставили записи в книге для почётных гостей.

Сборная России Пресс-служба сборной России

Далее сборная России провела предыгровую тренировку на стадионе в Санкт-Петербурге. На поле Матвей Сафонов прокидывал футболистам между ног, а Алексей Батраков исполнял шикарные штрафные удары. Оказывается, скиллы полузащитника «Локомотива» даже не хуже, чем у игрока «Монако» Александра Головина. Не пора ли Батракову в Европу? Хороший вопрос.

Перу и Чили доставят проблемы сборной России?

Первым подопечные Валерия Карпина примут Перу в Санкт-Петербурге завтра, 12-го ноября в 20:00 по мск. Против Чили национальная команда сыграет уже 15-го ноября в 18:00 по мск.

Сборная Перу находится не в лучшем состоянии. Национальная команда пролетела мимо чемпионата мира 2026-го года, заняв лишь предпоследнее 9-е место в квалификации. Теперь перуанцы будут следить на мундиале за другими сборными, а сейчас сборная уже находится в Санкт-Петербурге и попытается создать проблемы российским футболистам.

При этом, главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что против сборной Перу легко точно не будет. У команды только-только сменился наставник и пока не очень понятно, что от них ожидать.

Что касается Перу, глобальные выводы делать не нужно. Под руководством этого тренера они сыграли одну игру. Говорить что-то неправильно. Составы меняются, игроки меняются. Да, это техничные, добротные футболисты. Просто нам точно не будет. Валерий Карпин Главный тренер сборной России

Сборная Чили также не смогла пробиться в основной этап чемпионата мира 2026-го года, расположившись на последнем 10-м месте в квалификации. Чилийцы также переживают не лучшие времена.

При этом, 11-го октября сборная встречалась в рамках товарищеского противостояния с Перу и победила со счетом 2:1, забив победный гол на 90+4-й минуте.

Главная звезда сборной Чили Алексис Санчес не сможет принять участие в предстоящем матче против российской национальной команды. Пресс-атташе сборной Давид Муньос уже успел высказался о причинах отсутствии игрока.

Алексис Санчес остался в Севилье. Он травмирован, сейчас восстанавливается. Давид Муньос Пресс-атташе сборной Чили

Понятно одно — сборной России будет непросто в обоих встречах. Тем интереснее для болельщиков и для самих футболистов. За свежими новостями, прогнозами и онлайн-трансляциями двух товарищеских встреч можно следить по этой ссылке.