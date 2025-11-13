прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 1.72

13 ноября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Ирландия и Португалия. Начало встречи — 22:45 мск.

Ирландия

Турнирное положение: после 4 туров Ирландия занимает третью строчку в группе F отборочного турнира на ЧМ-2026.

Последние матчи: домашний матч против Армении сложился непросто для Ирландии, но в итоге закончился победой с минимальным счетом 1:0. Помогло удаление в стане соперника в начале второго тайма, в большинстве ирландцы додавили своего соперника, забив после точного удара Фергюсона на 72-й минуте.

Ранее было поражение в гостях от Ирландии (0:1) и от Армении (1:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Мэннинг (з), Моламби (п), под вопросом участие Фергюсона (н).

Состояние команды: сборная Ирландии выступает в традиционной для себя силовой манере игры и против нее всегда непросто играть любому сопернику. Большинство футболистов играют в АПЛ и Чемпионшипе, но есть и легионеры (Фергюсон «Рома», Омобамиделе «Страсбург»).

Португалия

Турнирное положение: сейчас Португалия с 10 очками занимает первое место в своем квартете.

Последние матчи: в 4-м туре Португалия не смогла переиграть дома Венгрию (2:2). Соперник неожиданно оказал упорное сопротивление и смог уйти от поражения на последних минутах встречи. Оба мяча в составе португальцев на счету Роналду.

До этого была победа дома над Ирландией (1:0) и в гостях над Венгрией (3:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: фактически Португалия обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2026, осталось оформить это де-юре. Сейчас эта сборная фактически без слабых мест и на каждую позицию у Роберто Мартинеса есть два, а то и три равноценных футболиста. Плюс постоянно появляется талантливая молодежь.

Статистика для ставок

В первом круге Португалия выиграла со счетом 1:0

В 2024 году в товарищеской встрече также была сильнее Португалия (3:0)

В отборе на ЧМ-2022 Ирландия дома сыграла вничью (0:0), а в гостях проиграла (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Ирландии дают 9,20, а на Португалию — 1,37, ничью букмекеры оценивают в 5,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,24, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: для Ирландии это будет один из последних шансов зацепиться за выход в финал ЧМ-2026, поэтому команде нельзя сидеть сзади, а надо будет идти в атаку, так как обязывает турнирное положение. Португалия тоже не будет сидеть сзади, так как это не ее философия.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,72.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,40.