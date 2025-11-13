В четверг, 13 ноября, сборная Ирландии примет сборную Португалии в рамках 5-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:35 Матч пройдет на стадионе «Авива» в Дублине, вмещающем 51 700 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Гленн Нюберг из Швеции.

Стартовые составы команд

Ирландия: Келлехер, Коулман, Коллинз, О'Ши, О'Брайен, Скэйлз, Азаз, Тейлор, Каллен, Огбене, Пэрротт.

Португалия: Кошта, Канселу, Инасиу, Диаш, Дало, Жоау Невеш, Витинья, Рубен Невеш, Силва, Роналду, Феликс.

Ирландия

После 4 туров Ирландия занимает третью строчку в группе F отборочного турнира на ЧМ-2026. Домашний матч против Армении сложился непросто для Ирландии, но в итоге закончился победой с минимальным счетом 1:0. Помогло удаление в стане соперника в начале второго тайма, в большинстве ирландцы додавили своего соперника, забив после точного удара Фергюсона на 72-й минуте. Ранее было поражение в гостях от Ирландии (0:1) и от Армении (1:2).

Сборная Ирландии выступает в традиционной для себя силовой манере игры и против нее всегда непросто играть любому сопернику. Большинство футболистов играют в АПЛ и Чемпионшипе, но есть и легионеры (Фергюсон «Рома», Омобамиделе «Страсбург»). Из-за дисквалификации не помогут команде Мэннинг (з) и Моламби (п), под вопросом участие Фергюсона (н).

Португалия

Сейчас Португалия с 10 очками занимает первое место в своем квартете. В 4-м туре Португалия не смогла переиграть дома Венгрию (2:2). Соперник неожиданно оказал упорное сопротивление и смог уйти от поражения на последних минутах встречи. Оба мяча в составе португальцев на счету Роналду. До этого была победа дома над Ирландией (1:0) и в гостях над Венгрией (3:2).

Фактически Португалия обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2026, осталось оформить это де-юре. Сейчас эта сборная фактически без слабых мест и на каждую позицию у Роберто Мартинеса есть два, а то и три равноценных футболиста. Плюс постоянно появляется талантливая молодежь.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 17 матчей между собой. В 10 играх победила сборная Португалии, в 4 Ирландия, оставшиеся 3 матчах была зафиксирована ничья.

