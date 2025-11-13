Пропустят ли чехи от футбольного карлика?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 4.20

13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Чехия и Сан-Марино. Начало игры — в 20:00 мск.

Чехия

Турнирное положение: Чехи неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Чехия в 7 поединках отбора набрала 13 очков. А вот отличилась команда 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чехи сенсационно уступили фарерцам (1:2).

До того команда дала бой крепким хорватам (0:0). Да и поединок с Саудовской Аравией завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках Чехия забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Чехи нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 3 матча подряд.

Причем Чехия традиционно удачно противостоит Сан-Марино. Пять последних очных поединков завершились викториями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Чехи не должны иметь проблем со скромным оппонентом.

Сан-Марино

Турнирное положение: Санмаринцы квалификацию на чемпионат мира проводят неудачно. Команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Сан-Марино в 7 матчах отборочного турнира не набрала ни одного очка. Команда умудрилась пропустить 32 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы уступили Кипру (0:4).

До того команда была уничтожена Австрией (0:10). А вот чуть ранее она уступила еще и скромной Мальте (1:3).

При этом Сан-Марино в 5 своих последних поединках уступила 5 раз. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Санмаринцы в последних матчах выглядели бледновато. Команда не побеждает уже практически год.

При этом Сан-Марино имеет огромные сложности в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще 4 мячей за матч.

Вообще, санмаринцы в среднем забивают по большим праздникам. Да и все шесть очных поединков с чехами были проиграны.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена не дать разгуляться атакующей линии соперника.

Статистика для ставок

Чехи в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Сан-Марино не может победить уже почти год

Санмаринцы уступили Чехии во всех 6 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 31.00, а победа оппонента — в скромные 61.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.04 и 8.40.

Прогноз: Чехи выглядят в разы мощнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева не столь сильны в плане реализации, да и в последних матчах выглядели бледновато.

Ставка: Обе забьют за 4.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 2.50