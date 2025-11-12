прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.00

12 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» (жен) и ПСЖ (жен). Начало игры — в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед» (жен)

Турнирное положение: Манкунианки стартовали вполне продуктивно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Манчестер Юнайтед» (жен) в двух стартовых турах набрал 6 зачетных баллов. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Манкунианки уступили «Астон Вилле» (0:1).

До того команда сумела одолеть «Брайтон» (3:2). Да и поединок с «Атлетико» завершился трудной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» (жен) забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Манкунианки нынче выглядят весьма солидно. До последней коллизии команда победила 4 раза кряду.

Причем «Манчестер Юнайтед» (жен) традиционно сложно противостоит ПСЖ. В трех очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Манкунианки намерены подтянуться к квартету лидеров.

ПСЖ (жен)

Турнирное положение: Парижанки в Лиге чемпионов пока выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ (жен) в 2 стартовых матчах не разжился очками. При этом команда сумела отличиться лишь одним забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. ПСЖ переиграл «Флери» (4:0).

До того команда сумела одолеть «Гавр» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому «Страсбургу» (1:0).

При этом ПСЖ (жен) в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижанки нынче прибавили в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом ПСЖ (жен) не пропускает уже три матча кряду. Да и амбиции побороться за попадание в плей-офф имеются.

Парижанки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают 3 гола за матч. Да и вообще, старт в турнире стал неприятным откровением.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Парижанки вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Парижанки победили в 3 своих последних поединках

Манкунианки в среднем забивают аккурат гол за матч

Манкунианки в Женской Лиге чемпионов не пропустили ни разу в 2 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.05.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» (жен) нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Англичанки явно прибавят в плане реализации, к тому же оппонент в Женской Лиге чемпионов выглядит не лучшим образом.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» (жен) в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71