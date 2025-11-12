Три зачётных балла для лиссабонок?

12 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» (жен) и «Твенте» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.

«Бенфика» (жен)

Турнирное положение: Лиссабонки стартовали не лучшим образом. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Бенфика» (жен) в двух стартовых турах не набрала ни одного очка. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонки переиграли «Торренсе» (2:0).

До того команда сумела одолеть «Маритиму» (5:0). Да и поединок с тем же «Маритиму» завершился уверенным успехом (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Бенфика» (жен) забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лиссабонки нынче выглядят весьма солидно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем «Бенфика» (жен) традиционно успешно противостоит «Твенте». В четырех очных поединках команда добыла 3 победы при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Лиссабонки намерены подтянуться к группе лидеров.

«Твенте» (жен)

Турнирное положение: «Туккерс» в Лиге чемпионов пока выглядят не столь выгодно. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Твенте» (жен) в 2 стартовых матчах разжился 3 очками. При этом команда сумела отличиться 2 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Твенте» переиграл «Ден Хаг» (5:0).

До того команда потерпела поражение от «Лувена» (1:2). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Утрехт» (1:1).

При этом «Твенте» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Туккерс» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Твенте» (жен) вполне способен прибавить в плане реализации. Да и амбиции побороться за попадание в плей-офф имеются.

«Туккерс» в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и вообще, оборона команды выглядит не столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Туккерс» вполне способны преуспеть в контригре.

Лиссабонки победили в 5 своих последних поединках

«Туккерс» в среднем забивают гол за матч

Лиссабонки в Женской Лиге чемпионов пропустили 4 мяча в 2 матчах

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Бенфика» (жен) нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Твенте».

Ставка: Победа «Бенфики» (жен) за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54