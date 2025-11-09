Опустит ли «Валенсия» на землю «Бетис»?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.10

9 ноября в 12-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Валенсия» и «Бетис». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после 11-ти туров испанской Ла Лиги имеет девять баллов в активе и борется за прописку в элите.

Команда занимает 18-ю позицию в таблице Ла Лиги, что в зоне вылета, уступая безопасной 17-й строчке лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального чемпионата «Летучие Мыши» на выездной арене потерпели разгром от «Реала» (0:4).

Перед этим левантийский клуб вышел в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии снова-таки в чужих стенах одержал крупную победу над заштатной «Марасеной» (5:0).

Не сыграют: травмированы — Диакаби, Фулькье и Рамазани, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» проиграла четыре раза лишь при одной победе и одной ничьей.

Это сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес в классе соперника, который набрал мощный ход.

Уго Дуро и Арно Данжума — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с тремя голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после 11-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 19 баллов в активе и находится в зоне еврокубков (топ-6).

Команда занимает пятую позицию с отрывом в два пункта от седьмого, нееврокубкового места, а также с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги Европы «Огурцы» на своем поле переиграли «Лион» (2:0).

Перед этим в 11-м туре испанского первенства андалузский коллектив набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 3:0 разгромно обыграл «Мальорку».

Не сыграют: травмированы — Фирпо, Иско и Пау Лопес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три балла, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Кучо и Антони — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из семи последних матчей «Валенсии» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Бетис» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.50, выигрыш «Валенсии» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. При этом в трех из четырех их последних домашних поединков забивала только одна команда.

Между тем, и в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один оппонентов не смог отличиться голом.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних поединках.

Ставка: «Бетис» победит за 2.15