прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.12

9 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Лилль». Начало игры — в 19:15 мск.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 11-ти туров французского первенства имеет 19 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-6) и зоны Лиги чемпионов (топ-4), которую замыкает её нынешний соперник.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура основного этапа Лиги конференций клуб на чужом поле одержал победу над шведским «Хеккеном» (2:1).

Перед этим в 10-м туре национального чемпионата коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:4 потерпел разгром от «Ренна».

Не сыграют: травмированы — Дукуре, Оеделе, Соу и Силла, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество нынешнего соперника в классе.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды и Лиги 1 текущего сезона с девятью голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после 11-ти туров французского первенства имеет 20 очков в активе и борется если не за чемпионство, то по крайней мере за выход в Лигу чемпионов.

Команда занимает четвертую позицию как раз в зоне главного еврокубка (топ-4) с отставанием в четыре балла от лидера ПСЖ и в два — второго в таблице «Марселя» и третьего — «Ланса», тогда как пятый «Монако» отстает лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле проиграл «Црвене Звезде» (0:1).

Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Анже» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Александру, Кайяр, Мбаппе и Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл лишь дважды при трех поражениях.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Хамза Игаман и Хаукон-Арнар Харальдссон — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с четыремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Лилля» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Лилля» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.60, победа «Страсбурга» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов, надежность тылов их фаворита, а также большое турнирное значение данной игры обещает малорезультативный поединок.

2.12 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Страсбург» — «Лилль» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

2.50 «Лилль» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Страсбург» — «Лилль» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: «Лилль» победит за 2.50