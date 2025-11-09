прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.05

9 ноября в 18-м туре первенства России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Урал». Начало игры — в 07:00 мск.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за выход в стыки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «СКА-Хабаровск» на 6 очков отстает от топ-4. А вот отличилась команда 17 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Армейцы» не сумели одолеть «Нефтехимик» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Факелу» (1:0). А вот поединок с «Соколом» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

Причем «СКА-Хабаровск» традиционно неудачно противостоит «Уралу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну викторию при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Армейцы» намерены подтянуться к квартету лидеров.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» сражаются за повышение в классе. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Урал» имеет поровну очков с «Факелом». А вот отличилась команда 27 забитыми мячами в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» одолели «Челябинск» (1:0).

До того команда уверенно переиграла «Сокол» (2:0). А вот чуть ранее она справилась с тульским «Арсеналом» (2:1).

При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шмели» имеют не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

При этом «Урал» победил в 4 своих последних поединках. Команда Мирослава Ромащенко не пропускала в 2 последних матчах.

А вот Мартин Секулич выдает весьма продуктивный отрезок. На счету хорватcкого форварда уже 6 точных выстрелов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать c позиции силы. «Шмели» намерены удержаться на вершине таблицы.

Статистика для ставок

«Шмели» победили в 4 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Армейцы» не уступили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.64.

Прогноз: «Урал» намерен продлить свой победный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, тогда как хабаровчанам не хватает пресловутой монолитности.

Ставка: Победа «Урала» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40