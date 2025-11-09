Добудут ли «павлины» три очка?

ставка за 3.25, прогноз на матч АПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Лидс». Начало игры — в 17:00 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» откровенно провалили старт чемпионата. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. Да и отличилась команда лишь 7 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не удачно. «Лесники» не сумели одолеть «Штурм» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2). А вот поединок с «Борнмутом» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Дуглас Луис, Крис Вуд, Каллум Хадсон-Одои, Александр Зинченко — травмированы.

Состояние команды: «Лесники» нынче крайне нестабильны. К тому же клубный лазарет никак не опустеет.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно сложно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее покинуть зону вылета.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» бьются за выживание в АПЛ. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лидс» всего на 4 очка оторвался от опасной зоны. Команда в десяти поединках отличилась 9 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» уступили «Брайтону» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Бёрнли» (0:2).

При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Павлины» нынче явно не преуспевают в плане результатов. Команда забивает с огромной натугой.

При этом «Лидс» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда переиграла «лесников» в двух последних очных поединках. Да и форвард Ноа Окафор весьма удачно вписался в игровой ансамбль «павлинов».

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Павлины» способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже одного мяча за матч

«Лесники» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

«Лидс» в 2 последних очных поединках переиграл «лесников»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Лидс» мотивирован отдалиться от опасной зоны, и наверняка активно понесётся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же в последнее время успешно противостоят «лесникам».

3.25 П2

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Ноттингем Форест» — «Лидс» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Лидса» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ноттингем Форест» — «Лидс» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00