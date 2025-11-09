9 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Лидс». Начало игры — в 17:00 мск.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» откровенно провалили старт чемпионата. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Ноттингем Форест» на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. Да и отличилась команда лишь 7 результативными выстрелами в 10 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не удачно. «Лесники» не сумели одолеть «Штурм» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2). А вот поединок с «Борнмутом» завершился поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Дуглас Луис, Крис Вуд, Каллум Хадсон-Одои, Александр Зинченко — травмированы.
Состояние команды: «Лесники» нынче крайне нестабильны. К тому же клубный лазарет никак не опустеет.
Причем «Ноттингем Форест» традиционно сложно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее покинуть зону вылета.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» бьются за выживание в АПЛ. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Лидс» всего на 4 очка оторвался от опасной зоны. Команда в десяти поединках отличилась 9 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» уступили «Брайтону» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Бёрнли» (0:2).
При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Павлины» нынче явно не преуспевают в плане результатов. Команда забивает с огромной натугой.
При этом «Лидс» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда переиграла «лесников» в двух последних очных поединках. Да и форвард Ноа Окафор весьма удачно вписался в игровой ансамбль «павлинов».
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Павлины» способны поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже одного мяча за матч
- «Лесники» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч
- «Лидс» в 2 последних очных поединках переиграл «лесников»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.
Прогноз: «Лидс» мотивирован отдалиться от опасной зоны, и наверняка активно понесётся в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же в последнее время успешно противостоят «лесникам».
Ставка: Победа «Лидса» за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00