Баски не будут церемониться с «синими»

ставка за 2.05, прогноз на матч Ла Лиги 9 ноября 2025 года

9 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Овьедо». Начало игры — в 16:00 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски пока ходят в середняках чемпионата. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» в 11 матчах набрал лишь 14 зачетных баллов. В них команда отличилась 1 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Ньюкаслу» (0:2).

До того команда была бита «Реал Сосьедадом» (2:3). Да и поединок с «Хетафе» завершился досадным поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Атлетик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Иньяки Уильямс — травмирован.

Состояние команды: Баски нынче выглядят не столь выгодно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Атлетик» традиционно успешно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к зоне еврокубков.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» все никак не выберутся опасной зоны. Команда ныне пребывает на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Овьедо» лишь на один зачётный пункт отстает от спасительной 17 позиции. Команда в 11 поединках отличилась лишь 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» расписали мировую с «Осасуной» (0:0).

До того команда потерпела поражение от скромного «Оуренсе» (2:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Жироной» (3:3).

При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йосип Брекало, Санти Касорла — травмированы.

Состояние команды: «Синие» нынче крайне нестабильны. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

При этом «Овьедо» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

Команда крайне слабо выглядит в плане реализации. Да и басков она не может обыграть уже долгих двадцать четыре года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Синие» намереваются выбраться от опасной зоны.

Статистика для ставок

«Синие» в среднем забивают реже гола за матч

«Атлетик» уже 24 года не проигрывает «Овьедо»

Баски уступили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Атлетик» мотивирован как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков, и уж точно сразу активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «синим».

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15