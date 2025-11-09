9 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Овьедо». Начало игры — в 16:00 мск.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски пока ходят в середняках чемпионата. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» в 11 матчах набрал лишь 14 зачетных баллов. В них команда отличилась 1 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Ньюкаслу» (0:2).
До того команда была бита «Реал Сосьедадом» (2:3). Да и поединок с «Хетафе» завершился досадным поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Атлетик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Иньяки Уильямс — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Баски нынче выглядят не столь выгодно. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Атлетик» традиционно успешно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к зоне еврокубков.
«Овьедо»
Турнирное положение: «Синие» все никак не выберутся опасной зоны. Команда ныне пребывает на 19 строчке турнирной таблицы.
Причем «Овьедо» лишь на один зачётный пункт отстает от спасительной 17 позиции. Команда в 11 поединках отличилась лишь 7 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» расписали мировую с «Осасуной» (0:0).
До того команда потерпела поражение от скромного «Оуренсе» (2:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Жироной» (3:3).
При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Йосип Брекало, Санти Касорла — травмированы.
Состояние команды: «Синие» нынче крайне нестабильны. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.
При этом «Овьедо» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть реже 2 мячей за матч.
Команда крайне слабо выглядит в плане реализации. Да и басков она не может обыграть уже долгих двадцать четыре года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Синие» намереваются выбраться от опасной зоны.
Статистика для ставок
- «Синие» в среднем забивают реже гола за матч
- «Атлетик» уже 24 года не проигрывает «Овьедо»
- Баски уступили в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.
Прогноз: «Атлетик» мотивирован как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков, и уж точно сразу активно понесётся в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «синим».
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15