9 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Сассуоло». Начало игры — в 14:30 мск.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Аталанта» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Команда отличилась всего 13 результативными выстрелами в 10 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски одолели «Марсель» (1:0).
До того команда была бита «Удинезе» (0:1). А вот поединок с «Миланом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась одной победой. В этих поединках «Аталанта» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бергамаски нынче выглядят бледновато. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Причем «Аталанта» традиционно удачно противостоит «Сассуоло». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается как можно скорее приблизиться к лидирующей группе.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Нероверди» пока ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сассуоло» набрал 13 очков в десяти турах текущего чемпионата Италии. Команда отличилась 11 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нероверди» уступили «Дженоа» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Кальяри» (2:1). А вот чуть ранее она уступила нестабильной «Роме» (0:1).
При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нероверди» не преуспевают в плане реализации. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
При этом «Сассуоло» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато гандикап от опасной зоны измеряется комфортными 7 очками.
Игра команды традиционно во многом зависит от кондиций Доменико Берарди. 31-летний форвард пока отличился лишь двумя забитыми мячами в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Нероверди» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Нероверди» уступили «Аталанте» в 3 последних очных поединках
- «Аталанта» пропускает в среднем реже одного мяча за матч
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.84, а победа оппонента — в скромные 6.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.17.
Прогноз: «Аталанта» постарается подтянуться к лидерам, и уж точно активно понесётся в атаку.
Номинальные хозяева способны прибавить, и явно поднатореют в плане реализации.
Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75