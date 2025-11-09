ставка за 2.26, прогноз на матч Серии A 9 ноября 2025 года

9 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Сассуоло». Начало игры — в 14:30 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Команда отличилась всего 13 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски одолели «Марсель» (1:0).

До того команда была бита «Удинезе» (0:1). А вот поединок с «Миланом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась одной победой. В этих поединках «Аталанта» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Бергамаски нынче выглядят бледновато. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Причем «Аталанта» традиционно удачно противостоит «Сассуоло». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается как можно скорее приблизиться к лидирующей группе.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Нероверди» пока ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» набрал 13 очков в десяти турах текущего чемпионата Италии. Команда отличилась 11 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нероверди» уступили «Дженоа» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Кальяри» (2:1). А вот чуть ранее она уступила нестабильной «Роме» (0:1).

При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нероверди» не преуспевают в плане реализации. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом «Сассуоло» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато гандикап от опасной зоны измеряется комфортными 7 очками.

Игра команды традиционно во многом зависит от кондиций Доменико Берарди. 31-летний форвард пока отличился лишь двумя забитыми мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Нероверди» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Нероверди» уступили «Аталанте» в 3 последних очных поединках

«Аталанта» пропускает в среднем реже одного мяча за матч

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.84, а победа оппонента — в скромные 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: «Аталанта» постарается подтянуться к лидерам, и уж точно активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить, и явно поднатореют в плане реализации.

2.26 Фора «Аталанты» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Аталанта» — «Сассуоло» принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

2.75 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Аталанта» — «Сассуоло» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75