8 ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» Махачкала и ЦСКА. Начало игры — в 16:30 мск.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: махачкалинцы продолжают активную борьбу за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам текущего сезона.
Динамовцы за 14 туров смогли набрать 14 очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.
Команда из Махачкалы смог забить всего 8 (меньше всех в лиге) мячей, а пропустила — 16.
Последние матчи: среди недели «бело-синие» смогли выиграть у ЦСКА (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
В последних играх чемпионата страны махачкалинский коллектив победил «Крылья Советов» (2:0) и сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
А вот до этого «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:2) и «Балтике» (0:2).
Не сыграют: травмированы Ян Дапо и Александр Сандрачук.
Состояние команды: главной и единственной задачей подопечных Хасанби Биджиева в настоящий момент является сохранение прописки в элите нашего футбола. Решить эту задачу уже будет большой победой для «Динамо».
А вот в Кубке России у «Динамо» все хорошо и команда может забраться далеко, ведь выход в полуфинал Пути РПЛ выглядит очень даже реальным.
ЦСКА
Турнирное положение: московский коллектив продолжает бороться за золотые медали в текущем сезоне РПЛ.
Столичная команда имеет в своем активе 30 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице.
«Армейцы» за 14 матчей смогли забить 25 мячей, а пропустили всего 13.
Последние матчи: среди недели москвичи проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.
До этого же команда из столицы России выиграла у «Пари НН» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:0) в РПЛ.
Лишь перед этим «красно-синие» уступили «Локомотиву» с результатом 0:3.
Не сыграют: в команде из Москвы травмированы Рамиро Ди Лучано и Матеуш.
Состояние команды: подопечные Фабио Челестини вполне могут до последнего бороться за чемпионство. У ЦСКА хороший состав, отличная молодежь и прекрасная игра в этом сезоне. У команды есть все для борьбы за «золото».
ЦСКА намерен бороться во всех турнирах и может рассчитывать на победу хотя бы в одном из них. Именно это и есть задачей команды. По другому и быть не может.
Прогноз Виктора Булатова
Известный полузащитник прошлых лет, а ныне главный тренер кировского «Динамо» Виктор Булатов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА:
Только что играли между собой на Кубок, и Махачкала первую победу одержала (1:0), первый гол армейцам за всю историю забила. Понятно, составы с первых минут вышли не совсем основными, но почти все ключевые игроки ЦСКА были задействованы, кто в первом, кто во втором тайме. Для хозяев такая победа в любом случае большое моральное подспорье. Для армейцев один плюс, что остались там и спокойно готовятся к матчу чемпионата. Махачкалинцы в три центральных защитника, разумеется, выйдут, что вновь создаст москвичам проблемы. ЦСКА в позиционном нападении все труднее, скоростей уже не хватает. Как и топового нападающего по-прежнему, но наверное Алеррандро сыграет вновь. Из-за травмы Мойзеса открытым остается вопрос в линии защиты — возможно, опять опустят Кругового, что тоже не очень хорошо. В контору точно не пошел бы на ЦСКА ставить. Махачкала дома только «Краснодару» уступила, играет с удвоенной энергией. Поэтому ближе к ничьей — 1:1.Виктор Булатов
Статистика для ставок
- ЦСКА выиграл 3 из последних 4 матчей
- «Динамо» Махачкала не проигрывает на протяжении 3 матчей
- В последнем очном матче «Динамо» выиграло у ЦСКА со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа «Динамо» — в 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.
Прогноз: ЦСКА сильнее и должен брать реванш за поражение в Кубке России.
Ставка: победа ЦСКА за 2.10.
Прогноз: игра вряд ли получится результативной, ведь обе команды делают ставку на защиту.
Ставка: тотал меньше 2 за 1.90.