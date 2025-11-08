8 ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» Махачкала и ЦСКА. Начало игры — в 16:30 мск.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: махачкалинцы продолжают активную борьбу за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам текущего сезона.

Динамовцы за 14 туров смогли набрать 14 очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.

Команда из Махачкалы смог забить всего 8 (меньше всех в лиге) мячей, а пропустила — 16.

Последние матчи: среди недели «бело-синие» смогли выиграть у ЦСКА (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

В последних играх чемпионата страны махачкалинский коллектив победил «Крылья Советов» (2:0) и сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

А вот до этого «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:2) и «Балтике» (0:2).

Не сыграют: травмированы Ян Дапо и Александр Сандрачук.

Состояние команды: главной и единственной задачей подопечных Хасанби Биджиева в настоящий момент является сохранение прописки в элите нашего футбола. Решить эту задачу уже будет большой победой для «Динамо».

А вот в Кубке России у «Динамо» все хорошо и команда может забраться далеко, ведь выход в полуфинал Пути РПЛ выглядит очень даже реальным.

ЦСКА

Турнирное положение: московский коллектив продолжает бороться за золотые медали в текущем сезоне РПЛ.

Столичная команда имеет в своем активе 30 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

«Армейцы» за 14 матчей смогли забить 25 мячей, а пропустили всего 13.

Последние матчи: среди недели москвичи проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.

До этого же команда из столицы России выиграла у «Пари НН» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:0) в РПЛ.

Лишь перед этим «красно-синие» уступили «Локомотиву» с результатом 0:3.

Не сыграют: в команде из Москвы травмированы Рамиро Ди Лучано и Матеуш.

Состояние команды: подопечные Фабио Челестини вполне могут до последнего бороться за чемпионство. У ЦСКА хороший состав, отличная молодежь и прекрасная игра в этом сезоне. У команды есть все для борьбы за «золото».

ЦСКА намерен бороться во всех турнирах и может рассчитывать на победу хотя бы в одном из них. Именно это и есть задачей команды. По другому и быть не может.

Прогноз Виктора Булатова

Известный полузащитник прошлых лет, а ныне главный тренер кировского «Динамо» Виктор Булатов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА:

Только что играли между собой на Кубок, и Махачкала первую победу одержала (1:0), первый гол армейцам за всю историю забила. Понятно, составы с первых минут вышли не совсем основными, но почти все ключевые игроки ЦСКА были задействованы, кто в первом, кто во втором тайме. Для хозяев такая победа в любом случае большое моральное подспорье. Для армейцев один плюс, что остались там и спокойно готовятся к матчу чемпионата. Махачкалинцы в три центральных защитника, разумеется, выйдут, что вновь создаст москвичам проблемы. ЦСКА в позиционном нападении все труднее, скоростей уже не хватает. Как и топового нападающего по-прежнему, но наверное Алеррандро сыграет вновь. Из-за травмы Мойзеса открытым остается вопрос в линии защиты — возможно, опять опустят Кругового, что тоже не очень хорошо. В контору точно не пошел бы на ЦСКА ставить. Махачкала дома только «Краснодару» уступила, играет с удвоенной энергией. Поэтому ближе к ничьей — 1:1. Виктор Булатов

Статистика для ставок

ЦСКА выиграл 3 из последних 4 матчей

«Динамо» Махачкала не проигрывает на протяжении 3 матчей

В последнем очном матче «Динамо» выиграло у ЦСКА со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа «Динамо» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: ЦСКА сильнее и должен брать реванш за поражение в Кубке России.

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.

Прогноз: игра вряд ли получится результативной, ведь обе команды делают ставку на защиту.

Ставка: тотал меньше 2 за 1.90.