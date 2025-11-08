прогноз на матч Серии А, ставка за 2.03

8 ноября в 11-м туре Серии А сыграют «Комо» и «Кальяри». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после 10-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 17 очков в таблице и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку с отставанием в один балл от зоны континентальных турниров (топ-6) и в четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 10-го тура национального первенства клуб на выезде отобрал очки у лидера и действующего чемпиона — «Наполи» (0:0).

Перед этим в девятом туре итальянского чемпионата коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь в домашних стенах с результатом 3:1 одержал победу над «Вероной».

Не сыграют: травмированы — Доссена и Серхи Роберто, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» проиграл лишь дважды при четырех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Нико Пас — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» после 10-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал девять очков в таблице и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 14-ю строчку с отрывом в три баллов от зоны вылета (18-20-я позиции) и с отставанием в восемь пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Лацио» (0:2).

Перед этим в девятом туре Серии А клуб также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах оказался слабее «Сассуоло» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмирован — Андреа Белотти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Кальяри» проиграл лишь трижды, а в шести последних поединках ни разу не проиграл.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Маттиа Феличи и Андреа Белотти — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Комо» сыграл вничью

в пяти из восьми последних матчей «Кальяри» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, выигрыш «Кальяри» — в 6.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.03 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Комо» — «Кальяри» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их двух из трех последних поединков «Кальяри».

2.55 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Комо» — «Кальяри» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55