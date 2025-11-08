прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.04

8 ноября в 26-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» и «Талант». Начало игры — в 18:00 мск.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» бьется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Барс» на два балла отстает от «Мурас Юнайтед». А вот забила команда 45 мячей в 24 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Барс» переиграл «Алай» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Узгену» (1:0). А вот поединок с «Азияголом» завершился уверенной викторией (6:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Барс» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барс» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч.

Причем «Барс» неудачно противостоит «Таланту». В матче первого круга команда по всем статьям уступила сопернику (0:3).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда мотивирована запрыгнуть на первую строчку.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте.

Причем «Талант» на 3 зачётных балла отстает от 7 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Талант» уступил «Мурас Юнайтед» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Алдиеру» (2:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Дордою» (0:2).

При этом «Талант» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Талант» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Талант» способен выдать отдельный качественный поединок. Да и вообще, команда крайне нестабильна в плане результатов.

Вот только команда не столь убедительно выглядит в осеннем цикле. Да и вообще, матчи с крепкими оппонентами даются ей натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Талант» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

«Барс» пропускает в среднем реже гола за матч

«Барс» победил в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 8.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

Прогноз: «Барс» выглядит в разы монолитнее оппонента, и явно активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, плюс «Барс» активно сражается за чемпионство.

Фора «Барса» -1.5

Ставка: Фора «Барса» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

ТБ 3.5

Ставка: ТБ 3.5 за 2.59