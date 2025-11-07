прогноз на матч чемпионата Туркменистана, ставка за 2.15

7 ноября в 19-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Ахал». Начало игры — в 17:00 мск.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» бьется за серебряные медали. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Шагадам» на один балл оторвался от «Алтын Асыра». А вот забила команда 27 мячей в 24 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» не смог переиграть «Небитчи» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Ашхабаду» (2:1). А вот поединок с «Копетдагом» завершился унылым паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Шагадам» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шагадам» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Причем «Шагадам» традиционно неудачно противостоит «Ахалу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда мотивирована дать бой столь сильному оппоненту.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» борется за вторую строчку таблицы. Команда на данный момент находится на 4 месте.

Причем «Ахал» на 2 зачётных балла отстает от заветной 2 позиции. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ахал» не уступил «Сепахану» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Копетдагу» (4:1). А вот чуть ранее она минимально уступила «Аркадагу».

При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ахал» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

При этом «Ахал» не уступил в 2 своих последних поединках. Да и вообще, с учетом матчей в запасе команда имеет высокие шансы на «серебро».

Вот только команда не столь убедительно выглядит в осеннем цикле. Да и вообще, матчи с крепкими оппонентами даются ей натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Ахал» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч

«Шагадам» не может одолеть «Ахал» уже 2 с половиной года

«Шагадам» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Ахал» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, плюс «Шагадам» исторически неудачно противостоит «Ахалу».

2.15 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Шагадам» — «Ахал» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Ахала» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.03 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Шагадам» — «Ахал» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03