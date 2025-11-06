6 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Фенербахче». Начало игры — в 23:00 мск.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень с семью очками занимает пятую строчку в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 14-ти туров чешского первенства находится на четвертой позиции с отставанием в три пункта от третьего в таблице «Яблонца», а также с отрывом в два очка от пятой «Сигмы» Оломоуц.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Теплице» (2:1).

Ранее коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Чехии, когда на предыдущей стадии турнира на выездной арене разделался с «Нове Сады» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Хейда и Копиц, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень выиграла, а в семи последних — не проиграла.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы на выигрыш или по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Рафиу Дуросинми — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона забивали с двумя голами.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» с шестью баллами занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и лишь по разнице мячей отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 11-ти туров турецкого чемпионата занимает вторую позицию с отставанием в четыре очка от лидера «Галатасарая» и с отрывом в один пункт от третьего «Трабзонспора».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужой арене одержал победу в дерби над «Бешикташем» (3:2).

Перед этим коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре турецкого чемпионата теперь в чужих стенах одержал разгромную победу над «Газиантепом» с результатом 4:0.

Не сыграют: травмированы — Эльмаз, Фалл, Мерджан, Мор, Бекао и Тосун, недостаточная форма — Яндаш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фенербахче» выиграл, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.

Это говорит о хороших шансах гостей как минимум на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Керем Актюркоглу — лучший бомбардир команды и Лиги Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Виктория» Пльзень выиграла

в четырех последних матчах «Фенербахче» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Фенербахче» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Виктории» Пльзень — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Фенербахче» победит за 2.30