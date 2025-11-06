прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.87

Македонская «Щкендия» сыграет против польской «Ягеллонии» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Шкендия»

Турнирная таблица: «Шкендия» в основном этапе Лиги конференций занимает 20 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: «Шкендия» потерпела фиаско в матче против испанского «Райо Вальекано» (0:2), в рамках 1-го тура Лиги конференций. Затем команда из Северной Македонии с минимальным счетом выиграла у «Шелбурна» из Ирландии (1:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Шкендия» одержала три победы, сыграла одну встречу вничью и в одном поединке потерпела поражение.

«Ягеллония»

Турнирная таблица: «Ягеллония» в Лиге конференций занимает 10 место, заработав 4 очка после двух сыгранных матчей.

Последние матчи: В Лиге конференций польский клуб с минимальным счётом переиграл мальтийский коллектив «Хамрун» (1:0). Единственный и победный мяч на 57-й минуте забил испанский полузащитник Хесус Имаз. Затем «Ягеллония» сыграла вничью с представителем французской Лиги 1 — «Страсбургом» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Ягеллония» одержала две победы, одну встречу завершила вничью и в двух играх потерпела поражение.

Статистика для ставок

«Шкендия» занимает 20 место в Лиге конференций

«Ягеллония» занимает 10 место в Лиге конференций

«Шкендия» и «Ягеллония» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа «Шкендии» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Ягеллония» хорошо играет в основном этапе Лиги конференций, поляки не знают горечи поражений на протяжении двух матчей. Да и «Шкендия» — не тот соперник, который сможет прервать эту серию.

Ставка: Победа «Ягеллонии» с коэффициентом 1.87.

Прогноз: «Шкендия» практически не забивает, «Ягеллония» свой гол вполне может забить, как это было в играх с «Хамруном» и «Страсбургом».

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.85.