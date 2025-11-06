Испанский клуб «Райо Вальекано» сыграет против польского «Леха» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.
«Райо Вальекано»
Турнирная таблица: «Райо Вальекано» входит в топ-7 команд Лиги конференций. Клуб испанской Примеры набрал 4 очка, одержав одну победу и одну встречу завершив вничью.
Последние матчи: В стартовом туре Лиги конференций испанский клуб одержал победу в матче против «Хеккена» (2:2) и одержал победу в поединке против македонской «Шкендии» (2:0).
Не сыграют: Испанцам не смогут помочь травмированные Луис Фелипе, Абдул Мумин и Абдул Мумин.
Состояние команды: Прервалась беспроигрышная шестиматчевая серия, в которой «Райо Вальекано» выиграл пять матчей и одну игру завершил вничью. В испанской Ла Лиге участник Лиги конференций потерпел крупное поражение в матче против «Вильярреала» (0:4).
«Лех»
Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Лех» расположился на 14 месте с активом 3 балла.
Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Лех» разгромил «Рапид» (4:1), затем польские футболисты потерпели неожиданное поражение в матче против «Линкольна» из Гибралтара (1:2).
Не сыграют: Польский клуб не сможет рассчитывать на трех футболистов: у Али Голизаде травмировано бедро, Даниель Хаканс выбыл из строя из-за травмы лодыжки, а Патрик Волемарк перенес операцию.
Состояние команды: Если не брать в расчет игру против «Линкольна», польские игроки выдали неплохую серию игр из 4 побед и 5 ничьих.
Статистика для ставок
- «Райо Вальекано» занимает 7 место в Западной конференций
- «Лех» занимает 14 место в Западной конференций
- «Райо Вальекано» и «Лех» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа «Омонии» — в 6.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.25.
Прогноз: «Райо Вальекано» метит в лидеры Лиги конференций, клуб Примеры не должен столкнуться с проблемой в игре против «Леха», которые умудрились проиграть клубу из Гибралтара. Наш выбор — победа хозяев.
Ставка: Фора «Райо Вальекано» (-2) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: В среднем за игру испанцы и поляки забивают по 2 мяча в ворота соперников, так что можно ожидать в предстоящем поединке, как минимум 4 гола.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.97.