«Райо Вальекано» зацепится за место в топе?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.05

Испанский клуб «Райо Вальекано» сыграет против польского «Леха» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Райо Вальекано»

Турнирная таблица: «Райо Вальекано» входит в топ-7 команд Лиги конференций. Клуб испанской Примеры набрал 4 очка, одержав одну победу и одну встречу завершив вничью.

Последние матчи: В стартовом туре Лиги конференций испанский клуб сыграл вничью в матче против «Хеккена» (2:2) и одержал победу в поединке против македонской «Шкендии» (2:0).

Не сыграют: Испанцам не смогут помочь травмированные Луис Фелипе и Абдул Мумин.

Состояние команды: Прервалась беспроигрышная шестиматчевая серия, в которой «Райо Вальекано» выиграл пять матчей и одну игру завершил вничью. В испанской Ла Лиге участник Лиги конференций потерпел крупное поражение в матче против «Вильярреала» (0:4).

«Лех»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Лех» расположился на 14 месте с активом 3 балла.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Лех» разгромил «Рапид» (4:1), затем польские футболисты потерпели неожиданное поражение в матче против «Линкольна» из Гибралтара (1:2).

Не сыграют: Польский клуб не сможет рассчитывать на трех футболистов: у Али Голизаде травмировано бедро, Даниель Хаканс выбыл из строя из-за травмы лодыжки, а Патрик Волемарк перенес операцию.

Состояние команды: Если не брать в расчет игру против «Линкольна», польские игроки выдали неплохую серию игр из 4 побед и 5 ничьих.

«Райо Вальекано» занимает 7 место в Западной конференций

«Лех» занимает 14 место в Западной конференций

«Райо Вальекано» и «Лех» ранее в еврокубках не встречались

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа «Омонии» — в 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.25.

Прогноз: «Райо Вальекано» метит в лидеры Лиги конференций, клуб Примеры не должен столкнуться с проблемой в игре против «Леха», которые умудрились проиграть клубу из Гибралтара. Наш выбор — победа хозяев.

2.05 Фора «Райо Вальекано» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Райо Вальекано» — «Лех» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Райо Вальекано» (-2) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В среднем за игру испанцы и поляки забивают по 2 мяча в ворота соперников, так что можно ожидать в предстоящем поединке, как минимум 4 гола.

1.97 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Райо Вальекано» — «Лех» принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.97.