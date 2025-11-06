6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Янг Бойз». Начало игры — в 23:00 мск.
ПАОК
Турнирное положение: «Чёрно-белые» стартовали весьма скромно. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом ПАОК набрал 4 очка в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Чёрно-белые» разгромили «Пансерраикос» (5:0).
До того команда нанесла поражение «Ларисе» (4:1). Да и поединок с тем же «Волосом» завершился успехом (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках ПАОК забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Томаш Кендзёра — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Чёрно-белые» нынче выглядят блестяще. Команда победила уже 6 раз кряду.
Причем ПАОК в 4 своих последних поединках забивал не менее 3 мячей. Да и россиянин Магомед Оздоев в предыдущем матче соорудил дубль.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» намерены продлить свой победный сериал.
«Янг Бойз»
Турнирное положение: «Пчёлы» в Лиге Европы выглядят довольно симпатично. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Янг Бойз» в 3 стартовых матчах набрал 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» не сумели одолеть «Базель» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Грасхопперсом» (3:3). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Цюрих» (3:2).
При этом «Янг Бойз» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» нынче выглядят довольно ярко. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
При этом «Янг Бойз» явно поборется за попадание в плей-офф второго по рангу клубного турнира Старого Света. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
«Пчёлы» в Лиге Европы в среднем пропускают 2 гола за матч. Да и две последние ничьи получились слишком досадными.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Швейцарцы способны найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Чёрно-белые» победили в 6 своих последних поединках
- Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают 2 гола за матч
- Швейцарцы не проигрывают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 4.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.23.
Прогноз: Обе команды не преуспевают в плане надежности тылов, так что голов явно будет много.
«Чёрно-белые» нынче пребывают в шикарных кондициях, да и швейцарцы явно не лыком шиты.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 4.68