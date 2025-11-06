С голами проблем не будет!

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.66

6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Янг Бойз». Начало игры — в 23:00 мск.

ПАОК

Турнирное положение: «Чёрно-белые» стартовали весьма скромно. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом ПАОК набрал 4 очка в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Чёрно-белые» разгромили «Пансерраикос» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Ларисе» (4:1). Да и поединок с тем же «Волосом» завершился успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках ПАОК забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Томаш Кендзёра — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Чёрно-белые» нынче выглядят блестяще. Команда победила уже 6 раз кряду.

Причем ПАОК в 4 своих последних поединках забивал не менее 3 мячей. Да и россиянин Магомед Оздоев в предыдущем матче соорудил дубль.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» намерены продлить свой победный сериал.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Пчёлы» в Лиге Европы выглядят довольно симпатично. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Янг Бойз» в 3 стартовых матчах набрал 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» не сумели одолеть «Базель» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Грасхопперсом» (3:3). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Цюрих» (3:2).

При этом «Янг Бойз» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» нынче выглядят довольно ярко. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Янг Бойз» явно поборется за попадание в плей-офф второго по рангу клубного турнира Старого Света. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

«Пчёлы» в Лиге Европы в среднем пропускают 2 гола за матч. Да и две последние ничьи получились слишком досадными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Швейцарцы способны найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Чёрно-белые» победили в 6 своих последних поединках

Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают 2 гола за матч

Швейцарцы не проигрывают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 4.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.23.

Прогноз: Обе команды не преуспевают в плане надежности тылов, так что голов явно будет много.

«Чёрно-белые» нынче пребывают в шикарных кондициях, да и швейцарцы явно не лыком шиты.

2.66 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч ПАОК — «Янг Бойз» принесёт чистый выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.

4.68 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.68 на матч ПАОК — «Янг Бойз» принесёт чистый выигрыш 3680₽, общая выплата — 4680₽

Ставка: ТБ 4.5 за 4.68