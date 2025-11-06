прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.98

Швейцарская «Лозанна» дома сыграет кипрской «Омонии» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Лозанна»

Турнирная таблица: «Лозанна» входит в группу лидеров Лиги конференций, набрав 6 очков из 6 возможных. К тому же, разница мячей швейцарцев впечатляет, футболисты забили четыре мяча и не пропустили.

Последние матчи: В Лиге конференций швейцарский коллектив с минимальным перевесом одолел мальтийский клуб «Хамрун» (1:0) и разгромил исландский «Брейдаблик» (3:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Обратим внимание на то, что у «Лозанны» прервалась беспроигрышная серия из 8 матчей: 5 побед и 3 ничьи. В рамках Суперлиги Швейцарии участник Лиги конференций уступил «Серветту» (1:3).

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» в основном этапе Лиги конференций занимает 26 место, киприоты набрали 1 пункт из 6 возможных.

Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций киприоты уступили с минимальным счетом

немецкому «Майнцу» (0:1), затем «Омония» обменялась голами с «Дритой» из Косово (1:1).

Не сыграют: Киприотам из-за травмы не сможет помочь Стефан Йоветич.

Состояние команды: «Омония» после поражения от «Майнца» начала новую беспроигрышную серию, которая сейчас насчитывает 5 матчей, включая игры Лиги конференций и Чемпионата Кипра, «Омония» одержала три победы и дважды сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Лозанна» занимает 4 место в Лиге конференций

«Омония» занимает 26 место в Лиге конференций

«Лозанна» и «Омония» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лозанна» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.75, а победа «Омонии» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.18.

Прогноз: «Лозанна» сейчас проводит отличный отрезок в Лиге конференций, чего не скажешь об «Омонии». Швейцарцы наверняка добьются успеха в предстоящей игре Лиги конференций, «Лозанна» сейчас находится на ходу, выиграв два матча подряд в еврокубке.

1.98 Победа «Лозанны» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Лозанна» — «Омония» принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Победа «Лозанны» с коэффициентом 1.98.

Прогноз: В матчах с участием «Лозанна» и «Омонии» крайне редко можно увидеть обилие голов, так что не исключаем вероятности того, что швейцарцы и киприоты сыграют по низам.

2.18 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Лозанна» — «Омония» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.18.