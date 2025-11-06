6 ноября в 4-м туре общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Сельта». Начало встречи — 20:45 мск.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: после 3 матчей у «Динамо» Загреб 7 очков и место в верхней части турнирной таблицы Лиги Европы.

Последние матчи: в игре третьего тура «Динамо» Загреб сыграло вничью с шведским «Мальме» (1:1). При этом хорваты были близки к тому, чтобы вообще проиграть, но смогли отыграться уже на 90+6-й минуте. Вообще, в этой игре «Динамо» Загреб смотрелось намного сильнее и очко точно заслужило.

В чемпионате Хорватии команда проиграла «Вуковару» (0:1), а затем дома переиграла «Риеку» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Пьер-Габриэль (з), Теофил-Катрин (з), Торренте (з), Валинчич (з), Живкович (з)., Зайц (п).

Состояние команды: в чемпионате Хорватии Марио Ковачевича идет на второй строчке и отстают на одно очко от своего извечного соперника «Хайдука». Оба клуба заметно оторвались от своих преследователей. В Лиге Европы «Динамо» Загреб тоже удачно стартовал, но сейчас у команды появились проблемы в обороне из-за большого числа травмированных.

«Сельта»

Турнирное положение: сейчас после 3 туров «Сельта» идет 9-й в таблице общего этапа ЛЕ.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: в третьем туре ЛЕ «Сельта» на своем поле переиграла «Ниццу» со счетом 2:1. Уже на второй минуте легендарный капитан галисийцев Яго Аспас вывел свою команду вперед, но почти сразу соперник отыгрался, а незадолго до конца первого тайма получил красную карточку. В итоге, «Сельта» в большинстве смогла додавить своего противника.

В Кубке Испании была победа над «Пуэрто де Вега» (2:0), а в Примере в гостях над «Леванте» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Айдо (з).

Состояние команды: после не самого лучшего старта дружина Клаудио Хиральдеса постепенно набрала ход и сейчас смотрится весьма цельна во всех турнирах, где принимает участие. По-прежнему, большую роль в раздевалке играет 38-летний Аспас. Пусть он не всегда выходит в основе и стал реже забивать, но всегда усиливает игру команды, появляясь на поле.

Статистика для ставок

Никогда ранее между собой команды не играли

В пяти последних матчах у «Динамо» Загреб такие показатели: +2=1-2

У «Сельты»: +4=1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Загреб дают 2,70, а на «Сельту» — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,90.

Прогноз: сейчас «Сельта» смотрится на голову выше своего соперника и должна как минимум не проиграть. Пусть «Динамо» Загреб и будет играть дома при бешеной поддержке трибун, но испанцы должны выстоять и воспользоваться кадровыми проблемами соперника.

1.88 Победа «Сельты» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Динамо» Загреб — «Сельта» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Основная ставка: победа «Сельты» с форой 0 за 1,88.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с тоталом, голы тут должны быть.

1.90 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Динамо» Загреб — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Дополнительная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.