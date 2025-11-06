прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.00

6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Базель» и ФКСБ. Начало игры — в 20:45 мск.

«Базель»

Турнирное положение: «Красные» стартовали скромненько. Команда находится на 24 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Базель» набрал 3 очка в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные» не уступили «Янг Бойз» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Цюриху» (2:0). А вот поединок с «Лозанной» завершился зычной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Базель» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Красные» нынче выглядят выгодно. Команда не уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Базель» традиционно сложно противостоит «армейцам». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» намерены закрепиться в топ-24.

ФКСБ

Турнирное положение: «Армейцы» в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 28 месте турнирной таблицы.

Причем ФКСБ в 3 стартовых матчах набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться всего 2 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Армейцы» сумели одолеть «Университатю» Клуж (2:0).

До того команда нанесла поражение «Глории» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с УТА Арад (4:0).

При этом ФКСБ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Влад Кирикеш, Михай Попеску — травмированы.

Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят весьма ярко. Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом ФКСБ явно поборется за попадание в топ-24. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

«Армейцы» в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и «Базель» они не обыгрывают уже 13 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Армейцы» явно постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Красные» не уступили в 2 последних поединках

«Армейцы» победили в 2 своих последних матчах

Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Базель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.19.

Прогноз: «Базель» намерен закрепиться в топ-24, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут поединка.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и румыны в Лиге Европы выглядят бледновато.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Базель» — ФКСБ принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Базеля» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.76 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч «Базель» — ФКСБ принесёт прибыль 1760₽, общая выплата — 2760₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.76