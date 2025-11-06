6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Базель» и ФКСБ. Начало игры — в 20:45 мск.
«Базель»
Турнирное положение: «Красные» стартовали скромненько. Команда находится на 24 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Базель» набрал 3 очка в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные» не уступили «Янг Бойз» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Цюриху» (2:0). А вот поединок с «Лозанной» завершился зычной коллизией (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Базель» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Красные» нынче выглядят выгодно. Команда не уступила в 2 своих последних поединках.
Причем «Базель» традиционно сложно противостоит «армейцам». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» намерены закрепиться в топ-24.
ФКСБ
Турнирное положение: «Армейцы» в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 28 месте турнирной таблицы.
Причем ФКСБ в 3 стартовых матчах набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться всего 2 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Армейцы» сумели одолеть «Университатю» Клуж (2:0).
До того команда нанесла поражение «Глории» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с УТА Арад (4:0).
При этом ФКСБ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Влад Кирикеш, Михай Попеску — травмированы.
Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят весьма ярко. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом ФКСБ явно поборется за попадание в топ-24. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.
«Армейцы» в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и «Базель» они не обыгрывают уже 13 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Армейцы» явно постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Красные» не уступили в 2 последних поединках
- «Армейцы» победили в 2 своих последних матчах
- Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Базель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.19.
Прогноз: «Базель» намерен закрепиться в топ-24, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут поединка.
Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и румыны в Лиге Европы выглядят бледновато.
Ставка: Победа «Базеля» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.76