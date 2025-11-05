прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.36

5 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Марсель» и «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы стартовали довольно посредственно. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Марсель» набрал 3 очка в трёх стартовых турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марсельцы одолели «Осер» (1:0).

До того команда не смогла обыграть «Анже» (2:2). А вот поединок с «Лансом» завершился обидным поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Тимоти Веа, Билал Надир, Амин Гуири, Леонардо Балерди — травмированы. Эмерсон — дисквалифицирован.

Состояние команды: Марсельцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Марсель» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В двух очных поединках команда уступила один раз при одной паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марсельцы намерены разжиться заветными баллами.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» в 3 стартовых матчах набрала 3 очка. При этом команда сумела отличиться лишь 2 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Удинезе» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Миланом» (1:1). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Мартен де Рон, Даниэль Мальдини — травмированы.

Состояние команды: Бергамаски не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

При этом «Аталанта» явно способна прибавить во всех компонентах. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Бергамаски в Лиге чемпионов в среднем пропускают фактически 2 гола за матч. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бергамаски намерены побороться за попадание в топ-8.

Статистика для ставок

Марсельцы не проигрывали в 2 последних поединках

Бергамаски не побеждают уже 6 матчей кряду

И те, и другие в Лиге чемпионов пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.28.

Прогноз: «Аталанта» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и марсельцы не блещут надлежащей стабильностью.

Ставка: Победа «Аталанты» за 3.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.42