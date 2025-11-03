«Сассуоло» встретится с «Дженоа» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 3 ноября и начнется в 20:30 мск.

«Сассуоло»

Турнирное положение: В таблице Серии А «Сассуоло» находится на 10-м месте.  Клуб набрал 13 очков в девяти встречах.

У «Сассуоло» 4 победы, одна ничья и 4 поражения.  Разница мячей составляет 10-10.

Последние матчи: В прошедшем месяце «Сассуоло» провел 4 матча.  Команда дважды победила, один раз сыграла вничью и один раз уступила.  «Сассуоло» потерпел поражение в матче с «Ромой» (0:1).  При этом клубу удалось обыграть «Верону» (1:0) и «Кальяри» (2:1).

Состояние команды: Начало сезона для коллектива Фабио Гроссо получилось тяжёлым: в четырёх стартовых встречах была добыта лишь одна победа.  Однако со временем «Сассуоло» набрал форму — после поражения от «Интера» (1:2) клуб выиграл три матча из пяти, уступив лишь однажды.  Такой рывок позволил «нероверди» создать солидный отрыв от зоны вылета.

Доменико Берарди пока не забивал в новом сезоне, ограничившись тремя ассистами, но его роль в построении атак остаётся ключевой.  Он пропустил игру с «Кальяри» из-за небольшого повреждения, однако теперь должен вернуться в заявку и, скорее всего, в стартовый состав.  Такая же ситуация у защитника Тарика Мухаремовича, не сыгравшего на Сардинии.  Что касается Андреа Пинамонти, он оформил победный мяч в прошлом туре и, несмотря на конкуренцию со стороны Валида Кеддиры, логично ожидается в основе.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» проваливает текущий сезон.  В таблице Серии А «грифоны» идут на последней, 20-й строчке.

В девяти матчах чемпионата Италии-2025/26 «Дженоа» ни разу не побеждал.  У команды три ничьи и 6 поражений.

Последние матчи: В прошедшем месяце «Дженоа» из четырех матчей проиграл три.  Команда уступила «Наполи» (1:2), «Торино» (1:2) и «Кремонезе» (0:2).

В октябре «грифоны» добились положительного результата лишь в матче с «Пармой».  Встреча закончилась со счетом 0:0.

Состояние команды: В этом сезоне «Дженоа» успешно выглядел лишь в Кубке Италии, где были обыграны «Виченца» (3:0) и «Эмполи» (3:1).  А вот в Серии A результаты оказались слабыми.  Виейра пытался повторить прошлогодний сценарий и снова собрать боеспособную команду, но последние неудачи, включая домашнее поражение от «Кремонезе» (0:2), привели к увольнению тренера.  Готовить команду к встрече с «Сассуоло» будут Роберто Мургита и хорошо известный по выступлениям за «Зенит» Доменико Кришито.

Новая тренерская связка располагает полностью готовым составом — травм и дисквалификаций нет.  Это упрощает задачу построения игры, но не устраняет ключевую проблему — кадровый потенциал «Дженоа» всё ещё далёк от оптимального.  Тренерская перестановка может дать эмоциональный толчок, однако этого может оказаться недостаточно.  «Дженоа» в гостевых матчах стабильно испытывает трудности: мало забивает и часто допускает ошибки в обороне.

Статистика для ставок

  • «Сассуоло» в октябре из четырех матчей выиграл два
  • «Дженоа» не одержал ни одной победы в чемпионате Италии-2025/26
  • Последний матч прошел 12 мая 2024 года. В этот день «Дженоа» победил «Сассуоло» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сассуоло» — 2.46, победа «Дженоа» — 3.10, ничья — за 3.08.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.43 и 1.56 соответственно.

Прогноз: «Сассуоло» прибавил в последних матчах и оторвался от зоны вылета.  Характерная особенность нынешней команды — заметный прогресс во вторых таймах, что отражается и на числе забитых мячей.  Скорее всего, в предстоящей встрече команды обменяются голами.

Ставка: обе забьют за 1.99.

Прогноз: В сентябре-октябре «Сассуоло» выиграл два домашних матча из трех.  Высока вероятность, что клубу удастся завоевать три очка в родных стенах.

