прогноз на матч Серии А, ставка за 2.46

«Сассуоло» встретится с «Дженоа» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 3 ноября и начнется в 20:30 мск.

«Сассуоло»

Турнирное положение: В таблице Серии А «Сассуоло» находится на 10-м месте. Клуб набрал 13 очков в девяти встречах.

У «Сассуоло» 4 победы, одна ничья и 4 поражения. Разница мячей составляет 10-10.

Последние матчи: В прошедшем месяце «Сассуоло» провел 4 матча. Команда дважды победила, один раз сыграла вничью и один раз уступила. «Сассуоло» потерпел поражение в матче с «Ромой» (0:1). При этом клубу удалось обыграть «Верону» (1:0) и «Кальяри» (2:1).

Состояние команды: Начало сезона для коллектива Фабио Гроссо получилось тяжёлым: в четырёх стартовых встречах была добыта лишь одна победа. Однако со временем «Сассуоло» набрал форму — после поражения от «Интера» (1:2) клуб выиграл три матча из пяти, уступив лишь однажды. Такой рывок позволил «нероверди» создать солидный отрыв от зоны вылета.

Доменико Берарди пока не забивал в новом сезоне, ограничившись тремя ассистами, но его роль в построении атак остаётся ключевой. Он пропустил игру с «Кальяри» из-за небольшого повреждения, однако теперь должен вернуться в заявку и, скорее всего, в стартовый состав. Такая же ситуация у защитника Тарика Мухаремовича, не сыгравшего на Сардинии. Что касается Андреа Пинамонти, он оформил победный мяч в прошлом туре и, несмотря на конкуренцию со стороны Валида Кеддиры, логично ожидается в основе.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» проваливает текущий сезон. В таблице Серии А «грифоны» идут на последней, 20-й строчке.

В девяти матчах чемпионата Италии-2025/26 «Дженоа» ни разу не побеждал. У команды три ничьи и 6 поражений.

Последние матчи: В прошедшем месяце «Дженоа» из четырех матчей проиграл три. Команда уступила «Наполи» (1:2), «Торино» (1:2) и «Кремонезе» (0:2).

В октябре «грифоны» добились положительного результата лишь в матче с «Пармой». Встреча закончилась со счетом 0:0.

Состояние команды: В этом сезоне «Дженоа» успешно выглядел лишь в Кубке Италии, где были обыграны «Виченца» (3:0) и «Эмполи» (3:1). А вот в Серии A результаты оказались слабыми. Виейра пытался повторить прошлогодний сценарий и снова собрать боеспособную команду, но последние неудачи, включая домашнее поражение от «Кремонезе» (0:2), привели к увольнению тренера. Готовить команду к встрече с «Сассуоло» будут Роберто Мургита и хорошо известный по выступлениям за «Зенит» Доменико Кришито.

Новая тренерская связка располагает полностью готовым составом — травм и дисквалификаций нет. Это упрощает задачу построения игры, но не устраняет ключевую проблему — кадровый потенциал «Дженоа» всё ещё далёк от оптимального. Тренерская перестановка может дать эмоциональный толчок, однако этого может оказаться недостаточно. «Дженоа» в гостевых матчах стабильно испытывает трудности: мало забивает и часто допускает ошибки в обороне.

Статистика для ставок

«Сассуоло» в октябре из четырех матчей выиграл два

«Дженоа» не одержал ни одной победы в чемпионате Италии-2025/26

Последний матч прошел 12 мая 2024 года. В этот день «Дженоа» победил «Сассуоло» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сассуоло» — 2.46, победа «Дженоа» — 3.10, ничья — за 3.08.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.43 и 1.56 соответственно.

Прогноз: «Сассуоло» прибавил в последних матчах и оторвался от зоны вылета. Характерная особенность нынешней команды — заметный прогресс во вторых таймах, что отражается и на числе забитых мячей. Скорее всего, в предстоящей встрече команды обменяются голами.

Ставка: обе забьют за 1.99.

Прогноз: В сентябре-октябре «Сассуоло» выиграл два домашних матча из трех. Высока вероятность, что клубу удастся завоевать три очка в родных стенах.

Ставка: победа «Сассуоло» за 2.46.